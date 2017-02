Vermischtes Vohenstrauß

21.02.2017

5

0 21.02.2017

Zum ersten Mal war eine Spendenübergabe der Raiffeisenbank an die Roggensteiner und Kaimlinger Vereins- und Organisationsvertreter im Zentralgebäude in Vohenstrauß. 3000 Euro verteilte Sabine Striegl als Geschäftsstellenbetreuerin in Roggenstein mit dem Geschäftsstellenleiter aus Vohenstrauß, Hermann Helm. Bisher wurden die Zuweisungen stets in der Filiale im Luhetal überreicht. Nachdem diese aber 2018 geschlossen werde, habe man sich bereits heuer dazu entschlossen, die Spendenempfänger zur Premiere nach Vohenstrauß einzuladen. Raiffeisenbank-Vorstandsvorsitzender Karl Völkl (vorne, links) sprach die langfristig geplanten und unumstößlichen Änderungen dann auch ohne Vorbehalt an. Der größte Teil des Klientels habe nach ersten Informationen auf die Schließung der Geschäftsstelle in Roggenstein äußerst verständnisvoll reagiert. Für die meisten Kunden sei dieser Entschluss nachvollziehbar. Was allerdings mit der Veränderung in Roggenstein keineswegs verloren gehen solle, sei die Spendenvergabe an Organisationen, Vereine und die Kirche. Schützenmeister Johann Gösl ergriff stellvertretend für alle Spendenempfänger das Wort und versicherte, dass jeder Cent für die Vereine viel wert sei. Der Schützenverein stecke das Geld in die Nachwuchsarbeit. In den Genuss einer Spende kamen folgende Organisationen: Schützenverein "Edelweiß", FC Roggenstein, Feuerwehren Kaimling und Roggenstein, Jugendblaskapelle Roggenstein, Katholische Frauenbünde aus Kaimling und Roggenstein, Kindergarten Anton Ferazin und die Katholische Kirchenstiftung Roggenstein. Bild: dob