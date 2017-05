Vermischtes Vohenstrauß

Dem vor elf Jahren verstorbenen Kreisbrandmeister Alfred Rewitzer verdankt die Altenstädter Feuerwehr die Gründung einer Jugendgruppe vor 45 Jahren. Am Sonntag, 21. Mai, soll mit einem Straßenfest und einem Jugendwettkampf beim Gerätehaus daran erinnert werden.

Altenstadt. (dob) Ein Jahr nach der Stützpunktwehr in Vohenstrauß installierten auch die Altenstädter eine Jugendgruppe, um den Nachwuchs für die Feuerwehr zu sichern. Über die ersten Jahre gibt es laut Schriftführer Daniel Völkl keine Aufzeichnungen. Eines der ersten Bilder stammt aus dem Jahr 1979. Damals gehörten neben Gruppenführer Alfred Rewitzer, Josef Singer, Erich Sauer, Roland Gösl, Christian Albrecht, Hans Striegl, Siegfried Hilburger, Siegfried Striegl und Günther Hammerl der Jugendfeuerwehr an. Kommandant war Gerhard Hilburger.Heute ist Florian Lukas Jugendwart und hält die Gruppe mit 9 Jugendlichen ganz schön auf Trab. 5 Buben und 4 Mädchen bilden den Trupp: Anja und Marina Spickenreuther, Lias-Marie Bayer, Stefanie Rösch, Michael Striegl, Georg Mages, Maximilian Striegl sowie die Brüder Lorenz und Paul Zehent. Die Bayerische Jugendleistungsspange gehört im Jahreskalender fest zu den vielen anderen Übungen dazu. Jedes Jahr veranstaltet Lukas auch ein Ausbildungswochenende für die Nachwuchskräfte, bei dem Löscheinsätze und Übungsszenarien durchgespielt werden, um den Jugendlichen die umfangreichen Aufgaben und Einsätze einer Feuerwehr näherzubringen."Dabei sollen sie auch erkennen, dass sie, wie kaum in einem anderen Dienst, aufeinander angewiesen sind und sich 100-prozentig auf ihren Kameraden verlassen können", versichert Lukas. Alleine wäre vieles in der Feuerwehrarbeit nicht möglich. Beim Straßenfest am Jubiläumstag wird den Besuchern viel geboten: Hüpfburg, Sandkasten, Kaffee und Kuchen, Grillspezialitäten und ab 17.30 Uhr Surbraten mit Dotsch. Die Feuerwehrleute würden sich auf einen großen Zuspruch freuen, denn darin messen sie auch ihre Akzeptanz in der Bevölkerung als Dienst am Nächsten in Notsituationen.