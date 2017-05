Vermischtes Vohenstrauß

01.05.2017

16

0 01.05.201716

Die Realschule präsentiert sich beim Tag der offenen Tür als richtige Wohlfühlanstalt. Sogar an den Muttertag haben die Beteiligten gedacht.

(dob) So mancher Besucher kam mit einem mit Orangen, Pfefferminz, Lavendel, Zitronenmelisse oder getrockneten Rosen gefüllten Organza-Säckchen für die Mütter nach Hause. Wer hätte gedacht, dass es so etwas im Biologiesaal gibt?Doch nicht nur die Duftsäckchen, sondern ein breites Bildungsangebot lockten die Interessenten an - potenzielle Neuzugänge ebenso, wie etliche Ehemalige, die ihre alten Lehrer freundschaftlich begrüßten. So etwas freute Direktor Andreas Meier. Schmissig nahmen Bigband und Schulband die Besucher schon am Eingang in Empfang. Über 20 Anlaufstellen ließen im Gebäude keine Langeweile aufkommen und machten Grundschülern den Übertritt schmackhaft. Nicht zuletzt tat die selbst gebackene Pizza ihr Übriges.Auf der informativen Wegstrecke durch das Haus konnten sich die Besucher in etlichen Räumen auch kreativ betätigen. Die Tschechisch-Talentklassen hießen mit Renata Burcsak die Besucher mit "Dobrý den" willkommen. Im gesamten Schulhaus wurden mit Bildern Aktionen und Unternehmungen vorgestellt. In der Bücherei auf der Galerie konnten sich Leseratten umsehen und bei einem Bücherflohmarkt Schnäppchen machen.Die ätherischen Öle der wertvollen Damaszener Rose dufteten auf dem langen Gang zum Biologiesaal. Unter dem Mikroskop konnten die Gäste eine Wasserpest, die eigene Mundschleimhaut, die Kopfhaut, einen Leberegel und einen Hundefloh beobachten.Für Bethel sammeln die Realschüler seit nunmehr zehn Jahren Briefmarken, die Arbeit für behinderte Menschen schaffen. Im vergangenen Jahr waren es acht Kilogramm, heuer sollen es mindestens zehn werden, erklärte Lehrerin Anneli Meinelt-Möbius. Bunten Farbenzauber mit Rotkohlsaft gab es im Chemiesaal zu bestaunen. Lukas Woppmann aus Lerau ließ die Besucher an Duftstiften riechen und raten, um welche Kreation es sich handelte. Genauso interessant waren das angebotene Robotik-Programm vor dem Physiksaal oder die Experimente mit Studienrat Bernd Meier.Sechstklässler schälten und schnippelten unentwegt Obst für Cocktails und Smoothies. Und wer sich einen "Limbo Dance" bestellte, bekam postwendend einen leckeren Fruchtdrink serviert.Vor allem Jungs interessierten sich auf der gleichen Stockwerksebene im Nordtrakt für die angebotene Animation am PC, die Lehrer Matthias Weiß vorbereitet hatte oder für digitales Lernen mit Martin Wettinger. In der Dreifachturnhalle war ein Erlebnis- und Geschicklichkeitsparcours aufgebaut. Die Botschaft, dass Lernen nicht nur aus Pauken besteht, kam somit gut an.