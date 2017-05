Vermischtes Vohenstrauß

(dob) In der Haidaer Straße stehen in den kommenden Wochen von der Einmündung Fasanenweg bis zur Bachgasse umfangreiche Straßenbauarbeiten an. Ab Montag, 15. Mai, ist dieses Teilstück komplett für den Verkehr gesperrt. "Wir haben den Straßenzug wegen des sehr schlechten Zustands des Gehwegs schon lange auf unserem Planungsschirm", informierte Außendienstleiter Karl Frey. Immer wieder wurde der Streckenabschnitt aber wegen anderer dringenden Arbeiten und Baumaßnahmen hinten angestellt. Fußgänger wechselten längst auf die Fahrbahn, da es für ältere Menschen fast unmöglich war, auf dem stark abfallenden Gehweg vernünftig zu laufen. Vor allem Bauhof-Mitarbeiter oder Bewohnern des Baugebiets "Breite Wiesen" nutzen die Strecke. Auf dem etwa 120 Meter langen Abschnitt werden im Zuge der Sanierungsmaßnahmen gleich die schadhaften Wasserleitungen mit erneuert. "Der Kanal ist in Ordnung", versichert Frey. Die Kosten für die Wasserleitungsarbeiten bezifferte der Fachmann auf 18 000 Euro und den Gehweg mit der Fahrbahnerneuerung auf 16 000 Euro reine Materialkosten. Der Bauhof übernimmt die Maßnahme in Eigenregie ausgeführt. Mindestens sechs Wochen veranschlagt Frey für diese. Während dieser Zeit sollten die Verkehrsteilnehmer oder Fußgänger die Umleitung über den Fasanenweg, die Sperlingstraße oder die Straße "An der Führung" benützen. Die Sperrung müsse vor allem bei der Grüngutanlieferung zum Bauhof berücksichtigt werden. Ortskundige Verkehrsteilnehmer sollten die Baustelle weiträumig umfahren, bittet Frey um Nachsicht. Bild: dob