03.05.2017

Einiges zu tun hatte die Feuerwehr Altenstadt im vergangenen Jahr. Und nur wenige Stunden nach der Jahreshauptversammlung sind die Einsatzkräfte am Sonntagmorgen schon wieder beim Wohnhausbrand in Vohenstrauß gefordert.

Großer Kaminbrand

Vier Auszeichnungen

Klarheit beim Kreisfeuerwehrverband schaffen Die zwischenzeitlich öffentlich bekannten Probleme des Kreisfeuerwehrverbands machten auch vor den Toren Altenstadts nicht Halt. So leiste die Stadt Vohenstrauß alljährlich für die sieben Ortsfeuerwehren einen erheblichen Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband, informierte dritter Bürgermeister Johann Gollwitzer. Darüber müsse nun geredet werden.



Weiter wollte er sich dazu in der Öffentlichkeit nicht näher äußern. Bei der Gründung des Kreisfeuerwehrverbands hieß es, dass Materialbeschaffungen in Gemeinschaft kostengünstiger abgewickelt werden könnten. "Ich hoffe, die Verantwortlichen verschaffen uns bald Klarheit", forderte Gollwitzer. (dob)

Altenstadt. 40 Aktive, davon 3 Frauen, leisten bei der Ortsteilwehr tagaus, tagein einen wichtigen Dienst. Bei den Altenstädtern sind 12 Atemschutzgeräteträger ausgebildet und 5 davon durchliefen zusätzlich die Chemikalienschutzanzüge-Ausbildung. In der Jugendgruppe sind 9 Jugendliche, darunter sind 4 Mädchen, aktiv. Heuer feiert die Wehr am 21. Mai das 45-jährige Bestehen der Jugendfeuerwehr beim Straßenfest mit einem Jugendwettkampf.Insgesamt verzeichnete die Wehr 34 Einsätze. 4 Mal rückten die Einsatzkräfte zu einem Brand aus, 17 Mal leisteten sie technische Hilfeleistung bei 3 Verkehrsunfällen, 3 Ölspuren, 4 Insekteneinsätzen und 3 Tragehilfen. Daneben waren 3 Sicherheitswachen und 10 sonstige Einsätze wie dem Landkreisstaffellauf zu absolvieren.Die Einsatzstunden gab Kommandant Klaus Rupprecht mit 591 Stunden an, die von 216 eingesetzten Kameraden geleistet wurden. Allein 12 Einsatzkräfte erbrachten in Moosbach beim Bayern-3-Dorffest 105,5 Stunden und 15 Dienstleister kamen auf 65 Stunden beim großen Kaminbrand des Gasthofs "Schloßwirt".Daneben ließ Rupprecht auch bei der Ausbildung nicht locker, denn nur wer entsprechend geschult ist, kann im Ernstfall gezielt Hilfe leisten. 22 Übungseinheiten summierten sich zu insgesamt 458 Lehrstunden. In der Waidhauser Straße fand ein abbruchreifes Haus zu Übungszwecken hervorragende Verwendung, nicht zuletzt beim Zusammenwirken mit den anderen Gemeindewehren.Den Feuerwehrführerschein für Einsatzfahrzeuge bis zu einem zulässigen Gesamtvolumen von 7,49 Tonnen erwarben zwei Kameraden. Eine Wärmebildkamera ergänzt seit kurzem die Gerätschaften in Altenstadt. Am Ende errechnete der Kommandant 2192 Stunden für alle Einsätze, Übungen und sonstigen Dienste.Mit Julia und Johannes Eiberweiser sowie Lisa Gollwitzer begrüßte Rupprecht drei Neumitglieder. Jugendwart Florian Lukas lobte die jungen Leute für ein sehr aktives Jahr unter anderem mit der Ablegung des Wissentests in den verschiedenen Stufen. Sie beteiligten sich bei der Ramadama-Aktion oder beim Programm "Verein macht Schule". Mit jeder Menge Action gespickt war das Ausbildungswochenende. In Vertretung des verhinderten ersten Vorsitzenden Markus Gösl legte dessen Stellvertreter Florian Zeis den Jahresbericht vor. Höhepunkte des Jahresablaufs sei seit vielen Jahren das "Kannesfeuer" an der Neumühlstraße.Voll des Lobes für die Arbeit der Altenstädter war Kreisbrandmeister Martin Weig. In der heutigen Zeit sei die Zusammenarbeit zwischen den benachbarten Wehren unumgänglich. Gerade während der Berufszeit seien nicht immer überall genügend Kräfte bei den einzelnen Wehren greifbar. Schon aus diesem Grund sah es Gollwitzer als unumgänglich an, gemeinsame Übungen zu forcieren, um im Ernstfall reibungslose Abläufe praktizieren zu können.Am Ende der Jahreshauptversammlung ehrte der stellvertretende Vorsitzende Hans Wittmann aus Untertresenfeld für 60 Jahre Vereinstreue . Auf ein halbes Jahrhundert Mitgliedschaft kann Karl Woppmann zurück blicken. Karl Nickl und Josef Singer halten dem Feuerwehrverein seit 40 Jahren die Treue.