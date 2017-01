Vermischtes Vohenstrauß

(dob) Das ersten Anfänger- und Wiedereinsteigertraining des Karate-Dojo unter Leitung von Sensei Manfred Horn war ein voller Erfolg. Nahezu 30 Sportler jeder Altersgruppe waren dabei, um ihre ersten Schritte auf dem Weg des Karate, dem sogenannten Do, zu gehen. Sehr konzentriert übten die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen unter Anleitung ihre ersten Fauststöße und Fußtritte und meisterten auch so manche Abwehr gegen einen Angriff. Horn erhielt von etlichen erfahrenen Karatekas Unterstützung. Wer noch Lust und Zeit hat, den Kurs mitzumachen, ist am Samstag, 21. Januar, um 16 Uhr in die Eglseeturnhalle eingeladen.