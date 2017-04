Vermischtes Vohenstrauß

25.04.2017

2034

0 25.04.20172034

Weil ein tschechischer Sattelzugfahrer in der Nacht zum Dienstag gegen 0.40 Uhr auf der A6 in Fahrtrichtung Nürnberg nach eigener Aussage zwei Wildschweinen auswich, kam es zu einem Unfall kurz nach der Anschlußstelle Vohenstrauß West. Kilometerlange Staus und eine aufwendige Bergung des Fahrzeugs und der Ladung waren die Folge.

links

Bei dem Ausweichmanöver kam das mit 10 Tonnen Glasplatten beladene Gespann ins Schleudern. Der Fahrer konnte es nicht mehr abfangen, so dass er zunächst nach links von der Fahrbahn abkam und die Schutzplanke streifte. Anschließend schleuderte der Lkw quer über die Fahrbahn und durchbrach die Mittelschutzplanke. Das Gespann kippte nachrechts und blieb auf beiden Überholspuren quer zur Fahrbahn liegen.Der Fahrer konnte sich laut Meldung der Polizei erst Minuten nach dem Unfall selbst befreien, da er durch den Sicherheitsgurt stranguliert wurde und deshalb schlecht atmen konnte, während er versuchte, den Gurt zu lösen. Er erlitt einen Schock und hatte Atemprobleme durch eine Halsquetschung. Keiner der vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmer hielt an und leistete Hilfe. Erst die eintreffenden Rettungskräfte sicherten die Unfallstelle ab. Der Fahrer drückte die Frontscheibe nach außen und konnte so sein Fahrzeug verlassen. Das BRK lieferte ihn in das Klinikum Weiden ein.Zum Bergen des Sattelzugs und Reinigen der Fahrbahnen waren die Feuerwehren Vohenstrauß, Pleystein und Luhe-Wildenau, sowie das THW Weiden und die Firma Balk aus Waidhaus im Einsatz. Bei Vohenstrauß West wurde der Verkehr umgeleitet. Innerhalb kürzester Zeit baute sich von Leuchtenberg her kommend ein langer Stau auf. Zur Bergung des Unfallfahrzeugs musste schweres Gerät eingesetzt werden. Am Sattelzug entstand laut einer ersten Schätzung der Polizei ein Schaden von rund 80.000 Euro. Die Ladung wurde ebenfalls komplett beschädigt. Weiterhin wurden etwa 70 Meter der Mittelschutzplanke und 3 Meter der rechten Schutzplanke unbrauchbar. Der Schaden hier: rund 5000 Euro.