18.01.2017

Der Vorsitzende des Vereins der Vogelfreunde und -schützer, Josef Greber, soll die Gemeinschaft im 30. Jahr des Bestehens weiter auf Kurs halten. Diese Bitte äußert Bürgermeister Andreas Wutzlhofer nach den Neuwahlen in der Jahreshauptversammlung.

Große Einigkeit

Tagung in Wallersdorf

Ehrenvorsitzender Horst Springer, der mit seiner Ehefrau Pauline auch bei dieser Veranstaltung im Vereinslokal auf dem Areal des ehemaligen Taube-Geländes nicht fehlen durfte, nahm die Einigkeit bei den Neuwahlen mit Genugtuung zur Kenntnis. Die Gemeinschaft verdiente sich vom Stadtoberhaupt größtes Lob wegen des starken Auftritts bei der Landesschau in der Stadthalle im vergangenen Dezember. "Es ist eine Gemeinschaft, die trägt", versicherte auch der wiedergewählte Vorsitzende.In großer Einigkeit konnten ebenso alle anderen Posten wieder besetzt werden, auch wenn es die eine oder andere Veränderung gab. Neben Greber bilden Johannes Kraus und Markus Koch weitere zwei Jahre das "Dreigestirn" als Vorsitzende. Cornelia Stahl übernimmt neu die Kassengeschäfte, und ebenfalls neu in der Führungsriege ist Andreas Kuhn als Schriftführer. Im Ausschuss sind folgende Mitglieder vertreten: Marlene Greber-Grimm, Claudia Kraus, Karl Schaller, Theo Werner, Berthold Stahl, Michael Ring, Andreas Juilfs, Udo Stade, Josef Graf und Christian Greber. Der Vorsitzende zeigte sich über die Neuaufnahmen Lena Weiß und Reinhold Fraunholz begeistert. Den derzeitigen Mitgliederstand gab Greber mit 218 Personen an. Ein arbeitsreiches Jahr liegt hinter den Vereinsmitgliedern, die nicht nur die Landesschau und Frühjahrstagung ausrichteten und den neuen Vogelpark eröffneten, sondern sich auch beim Bauernmarkt und bei der Kegel-Stadtmeisterschaft engagierten. Daneben gab es zahlreiche Verpflichtungen gegenüber dem Landesverband. Vor allem für den reibungslosen Ablauf bei den heimischen Veranstaltungen und vor allem für den Riesenerfolg der Landesschau dankte der Vorsitzende seinen Mitstreitern. Immerhin stellten die Gastgeber 433 Tiere aus und holten sich 3 Landesmeistertitel, 3 Vizemeistertitel, 19 Mal den Gruppensieg, 11 Goldmedaillen und 6 Mal Silber.Ringwart Markus Koch informierte, dass im abgelaufenen Vereinsjahr 1967 Ringe bestellt und an die Züchter ausgegeben wurden. Immerhin 312 mehr als im vorangegangenen Jahr. Bei den Altzüchtern waren es 1667 Ringe, die sich in 500 Ringe für Kanarien, 97 Ringe für Waldvögel und 1070 Stück für Sittiche und Exoten unterteilten. Bei den Jungzüchtern waren es insgesamt 300 Ringe. Davon wurden 80 Stück für Waldvögel und 220 Stück für Sittiche und Exoten ausgegeben.Leider musste der Vorsitzende drei verdiente Mitglieder aus der Vorstandsriege verabschieden. Nach 20 Jahren war für Kassier Josef Solfrank Schluss. In unnachahmlicher Weise habe er sich für die geregelten Finanzen des Vereins eingesetzt und sich beim Spendeneintreiben einen Namen gemacht. Das ging soweit, dass der Bürgermeister am Sonntag ohne Aufforderung seinen Geldbeutel zückte und 50 Euro auf das Vereinskonto einbezahlte.Nach zehn Jahren Schriftführertätigkeit gab auch Thomas Urban sein Amt weiter. Er habe seine Aufzeichnungen stets zur besten Zufriedenheit ausgeführt. Ihm überreichte der Vorsitzende die silberne Ehrennadel vom Deutschen Kanarien- und Vogelzüchter-Bund (DKB) für 30 Jahre Mitgliedschaft. Ebenfalls verabschiedet wurde Helmut Hammerl als Hausmeister und für seine 15 Jahre als Vorstandsmitglied. Trotzdem wolle er sich aber im Verein einbringen, stellte der Altenstädter in Aussicht. Eine Auszeichnung erhielt Josef Lindner aus Irchenrieth für 25 Jahre Mitgliedschaft im DKB.Greber gab den Termin der Frühjahrstagung in Wallersdorf bekannt und teilte das Ziel des Vereinsausflugs in den Schwarzwald vom 2. bis 4. Juni mit. Anmeldungen werden bereits entgegengenommen. Das Vogelparkfest findet zukünftig am dritten Wochenende im Juli statt, und die Vereinsschau werde heuer schon am Wochenende 28. und 29. Oktober abgehalten, da die Landesschau in Wallersdorf vom 16. bis 19. November ausgerichtet werde.