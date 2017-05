Vermischtes Vohenstrauß

02.05.2017

Roggenstein. (dob) In vielen Jahrhunderten und in abertausenden Situationen haben gläubige Menschen die Erfahrung gemacht, dass Maria, die Mutter Gottes, in vielen Notsituationen geholfen hat. Wer singt, betet doppelt, wusste schon der große Kirchenvater Augustinus. Wenn der "Roggensteiner Vierklang" und der "Oberpfälzer Saitenklang" aufeinandertreffen, dann ist ein besonderer Gottesdienst vorprogrammiert.

Viele Besucher hörten am Sonntagvormittag, an der Schwelle zum Beginn des Marienmonats Mai, eine imposante Aufführung vor dem Volksaltar der Pfarrkirche St. Erhard. "Die Musik kommt von Herzen und geht zu Herzen", unterstrich Pfarrer Gerhard Schmidt, der mit Diakon Anton Feil die Messe mit den Gläubigen feierte.Bei der Musik gebe es keine Kommunikationsprobleme. Für den Geistlichen war der Auftritt der beiden Gruppen eine ganz erhebende und erlebbare Freude. Vertieft wurde die melancholische Atmosphäre durch den "Roggensteiner Vierklang" mit den Liedern "Maria du Geistige", "Wach auf mein frommer Christ" oder "Aber heilige Maria". In frommer Demut vernahmen die Gläubigen "Nimm dir Zeit" oder den tief empfundenen Wunsch "Herr beschütze Land und Leute".Beim "Oberpfälzer Saitenklang" wirkten Ludwig Putzer, Norbert Puff, Gisela Grim, Angela Putzer, Irmgard Puff und Josef Sterr und im "Roggensteiner Vierklang" schlossen sich Renate Kellner, Inge Wolfrath, Heidi Hierold und Kathrin Bayer zu einem Ensemble zusammen. Josef Wolfrath spielte die Orgel. Zum Abschluss erklang das Lied "Schwarze Madonna": "Einen Ort weiß ich auf Erden. Dorthin pilgert jeder gern. Da erwartet, reich an Güte, uns die Mutter unsres Herrn." Gefühle brauchen eben keine großen Worte, sondern nur den Klang der Stimmen, die ein Glaubensbekenntnis abgeben.