05.02.2017

Der Vohenstraußer Faschingsverein (VFV) ist heuer 44 Jahre jung. Am Samstagabend feiert der VFV in der Stadthalle mit einem bunten Jubiläumsball sein "Geburtsjahr".

Erinnerung im Quartett

24 Prinzenpaare

Dass diese Schnapszahl gefeiert wird, passt zum Fasching, denn schließlich beginnt diese eigene Jahreszeit auch am 11.11. um 11.11 Uhr. Nicht zu vergessen ist, dass der VFV auch sein 33-jähriges Bestehen entsprechend feierte. Unbestrittener Höhepunkt des Jubiläumsballs war der Besuch von 24 Prinzenpaaren der vergangenen Jahrzehnte, die in Vielzahl ihre Kostüme aus ihrer Regentschaft aus dem Kleiderschrank geholt hatten. Mit dabei auch das Prinzenpaar des allerersten Faschings in Vohenstrauß, Werner und Marlies Karl.VFV-Präsident Tobias Plödt und Ex-Präsidentin Manuela Brenner eröffneten um 20.11 Uhr mit einer kleinen Talkrunde den Ball. "Es wird an diesem Abend viel zum Erzählen geben. Vieles aber vielleicht auch erst zu später Stunde in der Bar", meinte Brenner. Dazu gehörte dann auch, dass die Ex-Präsidentin über ihr Amt plauderte. Nachdem der Fasching mit dem Thema "Las Vegas" ihr erster Fasching war, parlierte sie in perfektem Englisch zur höchsten Begeisterung der Besucher und machte Präsident Plödt fast sprachlos.Dann traten die Sänger und Tänzer Johannes Pflaum, Nadja Klimt, Katja Ring und Monika Zintl in den Mittelpunkt, um tänzerisch und gesanglich die vier vergangenen Jahrzehnte in die Erinnerung zurückzuholen.Die Jugendgarde machte ebenfalls einen Streifzug durch die knapp viereinhalb Jahrzehnte des Bestehens des Vohenstraußer Faschingsvereins. Da kamen Tabaluga, die Dämonen und Arctos, das Abba-Medley als Gardetanz, flotte Schottinnen im kurzen Röckchen mit dem typischen Karo und Kommissare im Trenchcoat, den schwarzen Pullis als Kontrast. Einhörner machten aus dem Tanzparkett ein farbiges Bild. Zwischen den Tänzen tauchte immer wieder eine straff geführte Schulklasse mit ihrer Lehrerin auf, die sich mit der Geschichte des VFV befasste. Prächtig dann das Schlussbild als sich die gesamte Jugendgarde nach einem gemeinsamen Tanz dem Publikum präsentierte und lautstark zu einer Zugabe aufgefordert wurde.Höhepunkt war um 22.30 Uhr der Einzug der 24 Prinzenpaare. Unter dem stürmischen Beifall der Besucher führte das allererste närrische Paar aus dem Jahr 1974, Werner und Marlies Karl, die weiteren Hoheiten an. Viele einstige Regenten hatten ihre prächtigen Gewänder angezogen und setzten damit wunderbare Farbtupfer in das große Gruppenbild auf dem Bühnenaufgang. Das Kinderprinzenpaar Jonas und Lena schufen mit ihrer Einlage einen altersmäßigen Kontrast. Mit einem gemeinsamen Tanz endete diese Reminiszenz an die Geschichte des VFV, die ohne diese Prinzenpaare nicht möglich gewesen wäre.Natürlich war im Programm des Jubiläumsballs auch die Prinzengarde eine feste Größe. Mit der viel umjubelten Mitternachtsshow endete der offizielle Teil der Veranstaltung, bevor dann endgültig die "OM-Bigband" die musikalische Regie übernahm. Die Kapelle als tonangebende Begleiterin des Abends sorgte mit ihrem abwechslungsreichen und ansprechenden Repertoire für eine stets volle Tanzfläche.