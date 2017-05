Vermischtes Vohenstrauß

24.05.2017

Die Vohenstraußer Polizeiinspektion bekommt ab September zwei neue Beamte zugeteilt. Dies ist aber nicht die einzige Neuigkeit von der Jahreshauptversammlung des Vereins "Bürger und Polizei - Partner für Sicherheit".

"Ganz feiner Kerl"

Vohenstrauß als Vorbild

Termine des Polizeivereins Am Sonntag, 23. Juli, findet in der Stadthalle zugunsten des "Weißen Rings", der sich für Kriminalitätsopfer stark macht, ein Benefizkonzert des Polizeiorchesters Bayern statt, teilte Vorsitzender Andreas Wutzlhofer mit. Am Sonntag, 16. Juli, ist der Motorradgottesdienst in Pleystein am Freialtar des Kreuzbergs mit der Gruppe "Exit". Zudem dürfen sich die Teilnehmer des Ferienprogramms freuen. Sie werden durch den Polizeiverein zum Kindertag des Heimatfests nach Moosbach gefahren und dort betreut. (dob)

(dob) In der Dienststellenleiterkonferenz in Regensburg erfuhr Inspektionsleiter, Erster Polizeihauptkommissar Martin Zehent, dass im September zwei neue Beamte nach Vohenstrauß versetzt werden, um die diesjährigen Pensionsabgänge aufzufüllen. "Die hohe Arbeitsbelastung auf der Dienststelle wird vom Polizeipräsidium berücksichtigt", führte Zehent aus. Damit sei weiterhin ein funktionierender "Rund-um-die-Uhr-Schichtdienst" gesichert.Hauptsächlich Bürgermeistervertreter aus den Gemeinden des Dienststellenbereichs von Eslarn bis Bechtsrieth oder Behördenvertreter, die Mitglieder des Vereins sind, waren zur Versammlung gekommen. Ohne die beispielhafte Unterstützung und den vorbildlichen Rückhalt aus dem Verein wäre vieles gerade an Präventionsveranstaltungen nicht möglich, verwies Zehent auf den großen Nutzen des Polizeivereins."So mancher Dienstellenleiterkollege ist mir darum neidisch." Sein großer Dank galt aber auch der Justiz, die dem Verein über 6000 Euro an Bußgeldzuwendungen zukommen ließ. Deswegen fiel auch der Kassenbericht des Schatzmeisters Daniel Illing höchst erfreulich aus."Es ist schön, wieder da zu sein", fasste Zehent nach seiner halbjährigen Abordnung ins Präsidium zusammen. Den Interimschef Andreas Schieder, lobte Zehent in den höchsten Tönen. "Das ist ein ganz feiner Kerl." Seine Beamten hätten den "Neuen" schnell ins Herz geschlossen und wollten ihn gar nicht mehr ziehen lassen. Dem Polizeipräsidium Oberpfalz würden noch heuer 66 Beamte zugeteilt, genauso viele Polizisten gehen in den Ruhestand, informierte Zehent. Allerdings bekommen nicht alle Dienststellen, die einen Beamten durch die Pensionierung verlieren, Ersatz. Vohenstrauß könne sich deswegen glücklich schätzen.Die Verantwortlichen des Polizeivereins waren das Jahr über sehr aktiv, wie Vorsitzender Andreas Wutzlhofer in seinem Bericht wissen ließ. 179 Personen gehören dem Verein an. Leider verstarben drei Mitglieder. Allerdings konnten auch drei Neumitglieder geworben werden. Ob beim Bauernmarkt in Vohenstrauß, beim Motorradgottesdienst in Pleystein oder bei Puppenbühnenveranstaltung für Senioren, der Verein leiste hervorragende Präventionsarbeit. Für die Sammelbestellung der Temposys-Geräte leistete der Verein je 400 Euro Zuschuss an die Gemeinden. Diese Geräte hätten eine ungemein erzieherische Qualität, waren sich die Bürgermeistervertreter einig.Polizeihauptkommissar Norbert Kellner stellte den Sicherheitsbericht vor. Lobend erwähnte der Polizeibeamten dabei die Maßnahmen im Verkehrsbereich mit Schulwegtraining, Ausbildung der Schulweghelfer, Schülerlotsen und Schulbusgebleiter, die nirgends so gut funktioniere wie im Inspektionsbereich. 317 Grundschüler durchliefen die Radfahrausbildung. Ein großes Verdienst des Verkehrserziehers Bernhard Dobmayer und seines Kollegen Jakob Stahl, lobte Kellner.Ebenfalls am Herzen liege den Beamten die Schulwegsicherung. Immerhin wurden bei 18 Schulbuskontrollen vier Verwarnungen ausgesprochen. Bei 94 Messungen (19 innerorts und 75 außerorts) sowie in verkehrsberuhigten Bereichen wurden 3 Fahrverbote, 72 Anzeigen und 41 Verwarnungen erteilt, machte Kellner den Einsatz der Laserpistole deutlich.Nachdem Kellner nach 20 Jahren und einem Monat Dienst in Vohenstrauß auf eigenen Wunsch ab 1. Juni die Leitung des Kommissariats Spurensicherung in Bayreuth übernehme, verabschiedete ihn Wutzlhofer mit einem Geschenk.