Vermischtes Vohenstrauß

14.02.2017

9

0 14.02.2017

Um 1500 erleben die Christen des Abendlands gewaltige Umbrüche. Die folgenreichste aller Umwälzungen geht von einem deutschen Theologieprofessor aus, der sich gegen die Allmacht der katholischen Kirche erhebt.

Reformator ein Judenfeind

Rege Diskussion

So ist die Frage nach Reformation und Glaubensspaltung noch heute nicht beantwortet, und der jetzige Papst einfach zu alt, um das Riesenwerk zu stemmen. Dr. Volker Wappmann

Dr. Volker Wappmann setzte sich beim ökumenischen Frauenfrühstück im katholischen Pfarrheim zum Jubiläum 500 Jahre Reformation mit der Frage "Reformation oder Glaubensspaltung?" auseinander. Kurfürst Friedrich der Weise hatte in der Nacht vor Martin Luthers Thesenanschlag einen Traum: Gott habe ihm einen Mönch geschickt mit der Bitte, ein Plakat an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg anschlagen zu dürfen.Als der Kurfürst zustimmte, habe der Mönch eine lange Feder gezückt. Diese sei so lang gewesen, dass sie bis nach Rom gereicht hätte. Dort habe sie Papst Leo die dreifache Papstkrone vom Kopf gestoßen. Die Feder habe von einer böhmischen Gans gestammt, die den Namen Hus getragen hätte. Friedrichs Traum gehöre zur evangelischen Polemik: Luther, das kleine Mönchlein aus Wittenberg, reißt dem mächtigen Papst die Krone vom Kopf.Immer wieder taucht dieses Motiv auf: Hier der kleine Mönch, dort der große Papst. Ein Motiv, das die Katholiken ärgerte. Klar, dass man zum Gegenangriff ansetzte. Der wirksamste kam jedoch erst nach dem Zweiten Weltkrieg durch den Kirchenhistoriker Erwin Iserloh. Er behauptete, dass es den Thesenanschlag gar nicht gegen hätte, und diese Aussage erschütterte die protestantische Welt.Luthers Thesen waren ein Produkt von seinem jahrelangem Ringen um die Frage: Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Heute würden sich die wenigsten Menschen diese Frage stellen. Einen bösen Kratzer bekommt das Luther-Bild nicht nur im Bauernkrieg. In seinen späten Lebensjahren entpuppt sich der Reformator auch als Judenfeind. "Wir müssen uns auch für Luther schämen! Das ist zwar traurig aber wahr", schlussfolgerte der Referent.Wappmann machte noch einen kleinen Ausflug in die Oberpfalz in die Zeit zu Kurfürst Ludwig V. und Fürst Ottheinrich I., die in Amberg und Neuburg an der Donau regierten. Hoffnung setzten sie wie viele andere auf das Konzil der Kirche in Trier, von dem sie sich eine Reform erwarteten. Rom ging es jedoch um die Macht. Das Konzil 1562 wurde ganz im Sinne des Papstes geschlossen. "1717 hatte man es geschafft und man war stolz darauf, den evangelischen Glauben gerettet zu haben." Weitere 100 Jahre später stand das Reformationsjubiläum unter dem Zeichen der deutschen Einigung. Napoleon war vertrieben, und einige deutsche Staaten hatten eine Verfassung bekommen.Noch einmal 100 Jahre später gab es nichts zu feiern: "1917 hatten die Deutschen andere Sorgen", blickte der Sprecher auf die schlimme Zeit des Ersten Weltkriegs zurück. Und heute: "Der Weg nach 2017 steht unter keinem politischen Stress. Aus diesem Grund kann man sich Zeit lassen, das große Fest zu feiern und zu überlegen: Was will man denn eigentlich?" Positiv wertete der Pfarrer den Gedanken, das Reformationsjubiläum als Christusfest auszuloben. "Auf diese Weise versucht man, die Katholiken ins Boot zu holen."Ohne Zweifel gab es an diesem Punkt Bedenken, denn fromme Katholiken verwiesen darauf, dass die Reformation die Glaubensspaltung hervorgerufen habe. Der Papst schien jedoch, diese Bedenken nicht zu teilen: Er eilte zum Reformationsjubiläum nach Lunt, um dort mit den schwedischen Lutheranern zu feiern. "Wir werden uns in fast allen Punkten einigen", fand Wappmann.Doch ein wesentlicher Punkt - die Unfehlbarkeit des Pontifex - werde ein Problem bleiben, denn darin könnten die Protestanten nicht folgen. "So ist die Frage nach Reformation und Glaubensspaltung noch heute nicht beantwortet, und der jetzige Papst einfach zu alt, um das Riesenwerk zu stemmen. Trotzdem gibt es ja so etwas wie einen Heiligen Geist. Und der hat bisher immer noch für Überraschungen gesorgt. Ich denke: Wir dürfen uns überraschen lassen", versicherte Wappmann. Im Anschluss gab es noch eine rege Diskussion, in der es vor allem um die zukünftige Rolle des Christentums in der Gesellschaft ging.Die Gäste stellten fest, dass das Christentum keine selbstverständliche Größe mehr sei. Dieses Phänomen sei auch in den Schulen spürbar, in denen zunehmend der Ethikunterricht besucht werde, auch von Schülern mit christlichem Hintergrund. Martha Bauer empfahl, keine Angst zu haben, denn man habe eine gute Botschaft zu verkünden. Einig war sich alle, dass Glaubenskämpfe zwischen evangelischen und katholischen Christen überholt seien.