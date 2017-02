Vermischtes Vohenstrauß

13.02.2017

Neuwahlen Bei der Neuwahl des Vorstands des vor rund fünf Jahren gegründeten Fördervereins wurde Vorsitzende Petra Hager in ihrem Amt bestätigt. Stellvertreter ist Reinhard Kick. Um die Kassengeschäfte kümmert sich Robert Rothballer. Zur Schriftführerin bestimmten die Teilnehmer Barbara Bäumler. Das Beisitzergremium setzt sich aus den Elternbeiräten Simone Hanauer, Vohenstrauß, Simone Claushuis-Frey aus Weiden und Johannes Weinberger aus Matzlesberg zusammen. Als Kassenprüfer fungiert Matthias Bäumler. (dob)

Altenstadt. (dob) Bürgermeister Andreas Wutzlhofers anfängliche Skepsis bezüglich eines Waldkindergartens ist mittlerweile verflogen. In der Jahreshauptversammlung des Fördervereins "Waldkinder Wilde Wichtel" im Vereinslokal "Triff-Nix" zeigte sich das Stadtoberhaupt von der Gesamtkonzeption der Einrichtung vollends überzeugt."Der Waldkindergarten ist zu einer festen Einrichtung in der Stadt geworden und ist weit über die Grenzen der Stadt als Vorzeigeobjekt anerkannt", war der Rathauschef euphorisch. Dank des hoch motivierten Personals werde hervorragende Arbeit in dieser Einrichtung geleistet.Auf der Wunschliste des Waldkindergartens stünde ein Tipi, ein großes Indianerzelt. Leiterin Sonja Janker brachte diese Idee der Versammlungsrunde näher. Mit einem weiteren Unterschlupf für die Kleinen soll "das Freiheitsdenken in der Natur verstärkt werden". Die Kinder seien zwar zäh, doch der eiskalte Winter habe gezeigt, wie wichtig es sei, eine geeignete Behausung zu haben. Im Bauwagen erreiche man zum Aufwärmen und zu den anstehenden Gemeinschaftsarbeiten lediglich eine Temperatur von rund zwei Grad plus, informierte Janker.Das Indianerzelt hätte zudem den Vorteil, dass es mit einer Feuerstelle geheizt werden könnte. Bei entsprechendem altersgerechten Lernen könnte die Gruppe dann auch aufgeteilt werden, da mit einem Indianerzelt auf zwei Behausungen ausgewichen werden könnte, führte die Leiterin einen weiteren Vorteil vor Augen. Die Kosten für ein Tipi liegen je nach möglicher Eigenleistung zwischen 2000 und 3000 Euro. Der Bürgermeister bot diesbezüglich spontan seine Hilfe an. Im Minimum betreut der Waldkindergarten 20 Kinder. Im Frühjahr werden es bis zu 28 Buben und Mädchen sein, deshalb wurde bereits eine Ausnahmegenehmigung seitens der Behörden erteilt. Zukünftig sollen die Neuen im Frühjahr integriert werden, damit sie sich bis zum Herbst akklimatisieren, informierte Janker.Der Förderverein kann auf die Unterstützung von 29 Mitgliedern bauen. Im abgelaufenen Jahr verzeichnete der Verein drei Neuzugänge und einen Austritt. Vorsitzende Petra Hager dankte allen Helfern, die sich bei den verschiedensten Aktionen aktiv beteiligt hatten. Mit viel Engagement wurden auf dem Areal der "Wilden Wichtel" ein Weidenzelt und ein Asttrampolin gebaut. Bei der Rama-dama-Frühjahrsaktion in diesem Bereich gab es ebenso viele Helfer, freute sich Hager. Großen Anklang fand der Eltern-Kinder-Kochkurs im Landwirtschaftsamt in Weiden. Beim Projekt "Gesunde Brotzeit" bringt sich der Waldkindergarten im Landkreis ebenfalls ein."Wenn's in den Kaffee regnet, trägt dies nicht unbedingt zur Geschmacksverbesserung bei. Doch wir sind im Wald und auch strömender Regen konnte die mitgebrachte gute Laune beim Sommerfest nicht vermiesen", blickte Hager zurück.Am 18. März steht wiederum ein Arbeitseinsatz auf dem Plan, und am 22. Juli steigt das Sommerfest, informierte die Rednerin. Sie dankte auch den externen Unterstützern für die vielfach großzügigen finanziellen Hilfen und den vielen Sachspendern.