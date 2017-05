Vermischtes Vohenstrauß

03.05.2017

4

0 03.05.2017

Raab dankte Verkehrserzieher Bernhard Dobmayer von der Polizeiinspektion, der in vier Doppelstunden die neuen Schulbusbegleiter auf diese spezielle Aufgabe vorbereitet hatte. Abschluss der Ausbildung war ein Wissenstest, den die Schüler mit Bravour meisterten. Es dürfte das erste Ehrenamt sein, das Kinder in der sechsten Jahrgangsstufe übernehmen. Der Beamte ist sich sicher, dass mit dem Einsatz der rund 60 erwachsenen Verkehrshelfer und der Schüler ein hohes Maß an Schulwegsicherheit erreicht werde.Seit vielen Jahren verzeichnete die Vohenstraußer Polizei im gesamten Inspektionsbereich von Pirk bis Eslarn keinen Schulwegunfall mehr. Am Ende der Feier überreichte der Polizeihauptkommissar an die neuen Schulbusbegleiter Marc Ertl (Tännesberg), Matthias Bronold (Iltismühle), Simon Grötsch (Spielberg), Hannah Gallitzendörfer (Leuchtenberg), Wolfgang Wüst (Oberbernrieth), André Miedaner (Moosbach), Amira Lachmann (Eslarn), Jakob Liegl Moosbach), Cheyenne Schirow (Pfrentsch) und Christoph Karl (Eslarn) den Einsatzpass. Dieser bestätigt nicht nur das offizielle Amt. Zugleich sei der Verkehrshelfer in vollem Umfang bei seiner Tätigkeit bei der Kommunalen Unfallversicherung abgesichert.