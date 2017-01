Vermischtes Vohenstrauß

Schnee und Kälte machen es den Wildtieren schwer, Nahrung zu finden. In der sogenannten Notzeit müssen die Jäger nachhelfen. Sie füllen Futterkästen auf und sorgen so für die Äsung des Wilds. Diese Art von Fütterung ist keineswegs unumstritten. Der Vohenstraußer Jäger Christian Ertl hat dazu eine klare Meinung.

Winterlichen Verhältnissen relativ gut angepasst

Füttern ja, aber richtig

Als Vorsitzender der Kreisgruppe Vohenstrauß im Bayerischen Jagdverband (BJV) ist Ertl mit den gesetzlichen Vorgaben gut vertraut. Die Fütterung in der Notzeit sei durch das Bayerische Jagdgesetz geregelt. Nach Artikel 43 ist jeder Revierinhaber verpflichtet, "in der Notzeit für eine angemessene Wildfütterung zu sorgen". Diese Bestimmung gilt für alle Wildarten.Die Definition von Notzeit ist aber nicht ganz einfach. "Früher sprach man von einer Notzeitsituation, wenn eine Gefährdung des Überlebens durchschnittlich konditionierter Stücke einer Population aufgrund anhaltender extremer Witterung zu befürchten war. Diese Definition berücksichtigt allerdings weder wildbiologische Zusammenhänge, noch die Biotop-Veränderungen und Nutzungsformen der landwirtschaftlichen Flächen und ist aus tierschutzrechtlichen Gründen auch nicht hinnehmbar." Heutzutage müsse man viel mehr von einer von Menschen gemachten Notzeit sprechen. "Notzeit ist dann gegeben, wenn der aktuelle Nahrungsbedarf trotz des winterlichen Stoffwechseltiefs nicht gedeckt werden kann, weil artgerechte Äsung fehlt oder nicht erreichbar ist." Der Begriff der Notzeit müsse so definiert werden, dass er auch die Nahrungsengpässe umfasst, die in Abhängigkeit von der landwirtschaftlichen Bodennutzung örtlich und zeitlich auftreten.Das heimische Wild habe sich den winterlichen Verhältnissen relativ gut angepasst. Die Tiere hätten eigene Überwinterungsstrategien entwickelt: Sie senken ihre Körpertemperatur ab, lassen sich einschneien, beschränken ihre Bewegungen auf das Nötigste und zehren von ihren Fett- und Energiereserven. "Durch Störfaktoren jeglicher Art, hierzu zählt in erster Linie der Wintersporttourismus, wird der Fluchtinstinkt des Wildes geweckt. Dies zehrt unnötig an ihren Energiereserven und eine vom Menschen bedingte Notzeit entsteht", sagt Ertl.Wildtiere würden sich nach aufgebrauchten Fett- und Energiereserven bei fehlendem Nahrungsangebot bereits nach wenigen Tagen an der jungen Waldvegetation bedienen. Die Tiere "verbeißen", wie es in der Jägersprache heißt. "Das kann selbst bei einem geringen Wildbestand für den Waldbau schwerwiegende Folgen haben. Pauschales Ausrufen einer Notzeit und auch Verneinen ist dabei nicht zielführend. Wann und in welchen Revieren eine Notzeit für das Wild gegeben ist, muss eine sachkundige Einzelfallentscheidung der Revierinhaber vor Ort bleiben", erklärt Ertl.Um den Verbiss an Forstpflanzen zu verringern, müsse mit geeigneter Nahrung zugefüttert werden. Wildtiere seien aber keine "Müllschlucker". Das Nahrungsangebot müsse unbedingt artgerecht und ausgewogen sein. Beim Schalenwild seien Futtermittel wie Heu, Silage, Obsttrester, Hackfrüchte und Eicheln empfehlenswert. Besonders wichtig sei es, Rau- und Saftfutter in einem passenden Mengenverhältnis vorzulegen und auf Kraftfutter zu verzichten. Falsches Füttern könne zu steigenden Verbissschäden führen."Für mich ist es völlig unverständlich, warum einige Gruppierungen oder Interessenverbände Fütterung in der Notzeit komplett ablehnen, sich gleichzeitig aber über hohe Verbissschäden beschweren. Und dann noch höhere Abschüsse fordern", meint der erfahrene Jäger.Ertl appelliert an Skifahrer und Waldspaziergänger: "Das Wichtigste, was die Bevölkerung für die Wildtiere jetzt tun kann, ist, ihnen genügend Ruhe zu lassen. Denn nur wenn sie ungestört sind, schonen sie ihre Energiereserven und kommen gut durch den Winter. Durch ständige Störung und dem damit verbundenen Flüchten des Wildes werden diese Energiereserven aufgebraucht." Alle Naturbegeisterten sollten auf geräumten Wegen und gespurten Loipen bleiben: "An diese hat sich das Wild gewöhnt und kann sich auf die Gefahr einstellen. Es ist auch fraglich, ob man nachts mit Stirnlampen im Wald zum Joggen oder Langlaufen gehen muss."