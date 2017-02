Zukunft des "Hölzl-Anwesens" in Planung

06.02.2017

Dr. Georg Wolf erklärte in der Stadtratssitzung, dass ihm sehr daran liege, das Projekt im ehemaligen "Hölzl-Anwesen" zügig über die Bühne zu bringen. Er sei in Vorleistung gegangen und habe vor, noch in diesem Jahr das Gebäude komplett mit Leben zu füllen.

Es gebe bereits ein paar Interessenten mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten. Er sei für alle Seiten offen. Anfragen habe er von Ärzten und Ergotherapeuten. Skeptisch sei Dr. Wolf angesichts des Wunschs vieler Vohenstraußer, im Erdgeschoss einen Gastronomiebetrieb - am liebsten ein Café - einzurichten. Er habe mit Wirtschaftsleuten gesprochen, die ihm von einer solchen Lösung abraten. "Im Sommer hat man dann eine Riesenkonkurrenz, wenn der Scotta wieder aufmacht", lächelte der neue Eigentümer.Das zum Objekt dazugehörige "Zacherbartl-Haus" werde er so belassen wie es ist. "Abreißen werde ich es auf jeden Fall nicht, dafür war's zu teuer", bemerkte Wolf am Donnerstag mit einem Schmunzeln.