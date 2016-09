Wirtschaft Vohenstrauß

21.09.2016

Die Vorstände überreichten mit Filialdirektor Thomas Müllner und Kundenberater Martin Hanauer an Bruno Rupprecht aus Altenstadt und Johann Sax aus Pleystein mit kleinen Gesundheits-Präsenten die Gewinne. In den letzten 40 Jahren habe er das bei der Sparkasse noch nicht erlebt, sagte Pflaum. Noch dazu hatte die Übergabe mit den 500-Euro-Scheinen als größte Euro-Banknote einen historischen Moment. "Die wird es definitiv ab Ende 2018 nicht mehr geben", fügte Sparkassenchef Pflaum an. Was macht man mit 10 000 Euro? Rupprecht braucht da nicht lange zu überlegen. "Ich habe das Geld gleich an meine Enkeltochter, meine Schwiegertochter und an meinen Sohn verteilt". Die nächste Mittelmeer-Kreuzfahrt sei bereits gebucht. Die Freude stand auch Sax ins Gesicht geschrieben.