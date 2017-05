Wirtschaft Vohenstrauß

(dob) Schon jetzt sollte der Sonntag, 28. Mai, im Terminkalender vorgemerkt werden. Von 12.30 bis 17.30 Uhr geht der bekannte Pfingstmarkt in der ehemaligen Kreisstadt über die Bühne. Die bisher 15 angemeldeten Fieranten bieten wieder allerhand Brauchbares auf dem Rathausvorplatz an. Hochbetrieb wird wieder zwischen altem und neuem Kriegerdenkmal herrschen, wenn die Händler den Besucherscharen ihre Waren anbieten. Verführerisch wirken geradezu die auf den Ständen aufgebauten Angebote der unterschiedlichsten Art. Viele Kunden genießen es, mit Ehepartner und Familie ohne Hektik und Stress ab 8 Uhr durch die Stände zu flanieren. Außerdem können sich die Besucher auch in den Geschäften vom Warenangebot überzeugen und einkaufen. Bestimmt lässt sich so manches Schnäppchen erhaschen. Neueste Trends werden nicht nur in Sachen Mode vorgestellt. Dazwischen bleibt bestimmt genügend Zeit, mit Freunden und Bekannten zu plauschen. Genügend Parkplätze sind im Stadtzentrum vorhanden.