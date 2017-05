Freizeit Vorbach

09.05.2017

8

0 09.05.2017

Eigentlich wurde er nur aus der Not heraus gegründet, um die Gaststätte im Gemeindezentrum Vorbach weiterzuführen, nachdem 2012 kein Pächter mehr gefunden werden konnte. "Damals hätte ich nicht gedacht, dass es den Kulturverein so lange geben wird", gab Vorsitzender Gerd Retzer nun zu.

Meist "volles Haus"

"Aus dem echten Leben"

Dass der Verein nach fünf Jahren aus dem Leben in der Gemeinde nicht mehr wegzudenken ist, bestätigte Bürgermeister Werner Roder in der Jahreshauptversammlung mit seinem Lob. Er dankte Mitgliedern und Verantwortlichen für das große Engagement und die "tolle Team-Leistung". Freitags und sonntags bewirten sie auf ehrenamtlicher Basis die Gäste im "Dorfwirt" mit Getränken und Speisen. Zudem bietet die Küchenmannschaft zu besonderen Anlässen, wie bei der Erstkommunion, ihre Dienste an. Das ist mit viel Arbeit verbunden: Obwohl nur zweimal pro Woche geöffnet ist, müsse mit der doppelten Zeit für Vor- und Nachbereitungen gerechnet werden, berichten die Damen.Auch die Kirwa-Zeremonie - vom Aus- bis zum Eingraben - hat der Kulturverein wieder belebt: Sie sei seitdem fester Bestandteil des Jahresprogrammes, hob Vorsitzender Gerd Retzer hervor. Ebenfalls etabliert habe sich mittlerweile die monatliche "Freida-Musi", bei der sich die Veranstalter meist über ein "volles Haus" - darunter auch viele Überraschungsgäste - freuen, berichtete Retzer. Kurzum: Der 78 Mitglieder zählende Verein werde seinem Namen gerecht, zumal er auch mit Theater- und Musik-Veranstaltungen für ein kulturelles Angebot sorge, das nicht nur von Besuchern aus der Gemeinde angenommen werde. Einem sich hartnäckig haltenden Gerücht, wonach der Kulturverein dabei besondere Unterstützung seitens der Kommune erfahre, entgegnete der Vorsitzende unaufgeregt: "Der Kulturverein zahlt die normale Pacht für die Gaststätte."Dass die gut besuchten Veranstaltungen nicht von alleine kommen, wurde deutlich, als Retzer und Werner Meier von ihren zahlreichen "Einsätzen" berichteten. Beide sind regelmäßig als Musikduo in Wirtshäusern und auf Festen in ganz Bayern unterwegs und sorgen so auch für eine überregionale Bekanntheit des Vorbacher Kulturvereins. Generell lassen sich die Mitglieder gerne inspirieren - etwa von Besuchen auf der Luisenburg.Auch heuer werde man wieder auf "Theaterfahrt" gehen, kündigte der Vorsitzende an. Diesmal heißt das Ziel Trebgast, wo das Stück "Die Schlammschlacht" aufgeführt wird. "Darin wird der Streit um den Bau einer Kläranlage in einer ländlichen Gemeinde thematisiert", berichtete Retzer, was bei den Gemeindevertretern für große Erheiterung sorgte: "Ein Stück aus dem echten Leben."Ihr Amt als Schriftführerin legte Rosi Kausler-Heinz nieder. Der Vorsitzende bedankte sich bei ihr für die gute Arbeit mit einer extragroßen Schachtel Pralinen, die sie selbstlos mit den Anwesenden teilte. Zu ihrer Nachfolgerin wurde einstimmig Margit Meier aus Vorbach gewählt.