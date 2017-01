Politik Vorbach

26.01.2017

26.01.2017

Der Dank der Kommunalpolitiker ist der Vorbacher Wehr gewiss. Und deshalb ist dem Gemeinderat auch die Fahrzeugausstattung lieb und teuer. Für knapp 46 000 Euro bekommen die Brandschützer einen neuen Mannschaftstransportwagen. Und es gibt noch mehr Grund zur Freude: Eine Personalie ist gelöst.

Nur ein Angebot

Drei neue Funkgeräte

Unschätzbare Dienste leisten die Brandschützer für das Gemeinwohl. Damit verbunden ist große Verantwortung. Besonders die Führungskräfte stehen sprichwörtlich im Feuer. Ihre Aufgaben sind vielfältig. Diese dann noch mit beruflichen Verpflichtungen zu vereinbaren, ist immer ein Spagat - und der gelingt nicht immer.Dies führte dazu, dass Christian Müller, bisher stellvertretender Kommandant, aus beruflichen Gründen seinen Rücktritt erklärte. Diesen Schritt hatte sich auch Kommandant Hans Groher überlegt. Doch nun ist tiefes Durchschnaufen angesagt: Groher bleibt bis mindestens 2021 der Chef der Aktiven. Ihm zur Seite steht künftig der Vorbacher Stefan Lautner, den die aktiven Wehrmänner in ihrer Versammlung am Sonntag zu ihrem neuen Vizechef wählten (wir berichteten). "Die Suche nach einem neuen Adjutanten gestaltete sich nicht einfach", verriet Bürgermeister Werner Roder in seiner Eigenschaft als Vermittler am Dienstag in der Sitzung des Gemeinderats.Denn der "Neue" bedurfte nach den Vorgaben des Bayerischen Feuerwehrgesetzes noch der Bestätigung durch das Gremium, die einstimmig erfolgte - in Anwesenheit von Kommandant Hans Groher und des neuen Stellvertreters Stefan Lautner. Spontaner Beifall der Räte für die Brandschützer begleitete nach dem formellen Beschluss die Ernennung. Für den frisch gebackenen Adjutanten gilt es nun, die vorgeschriebenen Lehrgänge zu absolvieren.Da fiel es dem Gemeinderat um ein Stück leichter, die Vorbacher Wehr mit einem großen Geschenk zu beglücken: Das Gremium beschloss einstimmig die Bestellung eines Mannschaftstransportwagens vom Typ Ford Transit. Nach der vorgeschriebenen Ausschreibung erhielt die Firma Compoint aus Forchheim den Zuschlag. Die Vergabesumme beläuft sich auf 45 969 Euro."Der Wunsch nach mehr Wettbewerb ging nicht in Erfüllung", bedauerte Bürgermeister Werner Roder. Im Zuge der freihändigen Vergabe seien vier Firmen zur Abgabe eines Angebots aufgefordert worden. Nur die Firma Compoint habe sich beteiligt. Die Anschaffung sei im Detail mit den Kommandanten der Wehr besprochen worden, betonte Roder.In der Vergabesumme enthalten sind die zusätzliche Verkleidung der Hecktüren bis zur Brüstung mit Alu-Duett-Rüffelblech sowie der Einbau von zwei Kfz-Ladehalterungen für digitale Handsprechfunkgeräte. Gleichzeitig beauftragte der Gemeinderat den Bürgermeister mit dem Kauf eines stationären Funkgeräts (MRT) und von zwei Handsprechfunkgeräten (HRT). Dafür sind insgesamt 1800 Euro veranschlagt.Als Zuschuss gibt es für den Mannschaftstransporter einen Festbetrag von 13 100 Euro, für die Funkgeräte beträgt die Förderung 733 Euro. Daraus ergibt sich eine Gesamtbelastung der Gemeinde von circa 34 000 Euro. Mit einer sechs- bis achtmonatigen Lieferzeit sei zu rechnen, merkte der Bürgermeister an.