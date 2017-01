Sport Vorbach

25.01.2017

"25, 30, 40 oder - zum ersten Mal seit dem 50-jährigen Jubiläum - gar 50 Jahre Treue zu einem Verein sind es wert, dass die langjährigen Mitglieder besonders hervorgehoben werden und ihnen gedankt wird." Dies betonte Vorsitzender Hans Wiesnet in der Jahreshauptversammlung des FC Vorbach (wir berichteten).

Bis auf die B-Jugend in allen Altersklassen am Start Spielertrainer Florian Ruder verlängert beim FC Vorbach. Aber das war nicht die einzige erfreuliche Meldung in der Jahreshauptversammlung des Sportvereins.



Nachdem erstmals in der Vereinsgeschichte in der Saison 2015/2016 in jeder Altersgruppe eine Mannschaft gemeldet werden konnte, musste in der laufenden Spielzeit wieder auf eine B-Jugend verzichtet werden, informierte Vorsitzender Hans Wiesnet. "Das hatte zwei Gründe: Erstens wechselten einige ältere A-Jugendliche (1998) zu den Herren und zweitens rückten nur zwei Spieler aus der C-Jugend nach. Die Anzahl der aktiven Spieler hat sich aber nur unwesentlich geändert. Sie sind halt nicht gleichmäßig über die Jahrgänge verteilt", zeigte sich der Vorsitzende trotzdem zufrieden. Die jüngeren Mannschaften spielten allesamt in den Gruppen und behaupteten sich auch immer wieder gegen Spielgemeinschaften, bestehend aus zwei oder drei Vereinen.



Besonders erwähnenswert bezeichnete es Wiesnet, dass im vergangenen Herbst 13 Kinder im Alter zwischen 5 und 8 Jahren sich dem FC Vorbach angeschlossen haben. "Solange es uns möglich ist, das heißt, solange wir ausreichend Spieler haben und sich auch genug Trainer und Betreuer finden, werden wir weiterhin an der Devise festhalten, dass beim FC Vorbach jeder mitspielen kann und keiner auf der Strecke bleiben soll", versprach der Vereinschef.



"Die Gegner der ersten Mannschaft sollten wieder Angst haben, nach Vorbach zu fahren", wünschte sich Spartenleiter Gerhard Wilterius. Dass dem derzeit nicht so ist, zeigt schon allein das Torverhältnis von 34:37 in der Vorrunde. Permanente Verletzungen und damit ständig wechselndes Personal taten ihr Übriges, so dass die "Erste" zur Winterpause in der Kreisklasse nur auf dem achten Tabellenplatz steht. Nachdem die ersten acht Spiele gewonnen wurden, hatte die "Verletzungsseuche" begonnen. Aber nach der Winterpause werde die Mannschaft wieder voll angreifen, zeigte sich Wilterius optimistisch.



Die Reservemannschaft belegt aktuell Tabellenplatz neun. Sie musste logischerweise ebenfalls unter dem enormen Verletzungspech leiden. (wmi)

Und so wurden Daniel Beer, Tobias Henfling, Willi Henfling, Johannes Kreutzer und Benjamin Retzer für 25 Jahre Zugehörigkeit mit der silbernen Vereinsnadel, einer Vereinstasse und einer Urkunde ausgezeichnet. Die FC-Vereinsuhr sowie eine Urkunde erhielten für 30 Jahre Treue Hubert Lohner, Reinhard Persau, Sebastian Pittner, Josef Ritter, Thomas Schmid, Albert Schreglmann, Markus Seitz, Markus Walberer, Gerhard Wiesnet und Thomas Will.Willibald Erfurt, Peter Kausler, Peter Stickling, Hubert Wiesnet und Vorsitzender Hans Wiesnet gehören dem Verein seit vier Jahrzehnten an und wurden dafür mit einem Vereinsschal und einer Urkunde bedacht. Und bereits ein halbes Jahrhundert lang unterstützen Willibald Hofmann, Christoph König und Anton Schecklmann den FC Vorbach. Als Dankeschön dafür gab's jeweils einen Regenschirm mit dem FC-Logo und ebenfalls eine Urkunde."Am 27. November erhielt Richard Hofmann durch Vertreter des Bayerischen Fußballverbandes die Sonderehrung mit Urkunde und DFB-Uhr für besondere Verdienste im Ehrenamt", erinnerte Hans Wiesnet. Dass Hofmann diese Ehrung verdient habe, sei an der Liste seiner langjährigen Tätigkeiten beim FC abzulesen, sagte der Vorsitzende. Bereits beim ersten Sportheimbau Mitte der 70er Jahre habe er kräftig mitgeholfen.Sein offizielles Engagement für den FC Vorbach begann Richard Hofmann 1976, als er die Betreuung der Alten Herren übernahm. Stolze 20 Jahre stand er dieser Truppe vor und ist seit vielen Jahren auch ihr Rekordspieler. 1986 wurde er als Beisitzer in den Vereinsausschuss gewählt, zehn Jahre später zum dritten Vorsitzenden, weitere vier Jahre später zum zweiten Vorsitzenden. Seit 2009 widmet sich Hofmann der Nachwuchsbetreuung und kümmert sich um die F- bis D-Jugendlichen. Darüber hinaus sei er aber auch noch anderweitig für den Sportclub tätig, etwa als Schiedsrichter bei Freundschaftsspielen oder Aktionen wie "Verein macht Schule", hob Wiesnet hervor.