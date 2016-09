Vermischtes Vorbach

05.09.2016

Trotz minutenlanger Wiederbelebungsversuche hatten Notarzt und Helfer vom Roten Kreuz keine Chance, dem Mann, der aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach stammt, das Leben zu retten.Der 41-Jährige, der am Montag auf dem Firmengelände in der Industriestraße laut Polizei für eine Weiherhammerer Firma Arbeiten ausgeführt hat, brach gegen 13 Uhr durch das Dach einer Produktionshalle und stürzte rund sieben Meter auf den Boden. Noch vor Ort starb er an seinen schweren Verletzungen. „Alle Hilfe war vergebens“, sagte Werner Stopfer von der Polizeiinspektion Eschenbach am Telefon. Warum das Dach nachgab, konnte Stefan Hartl, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz, am späten Montagnachmittag noch nicht sagen.Die Kriminalpolizei Weiden hat die weiteren Ermittlungen übernommen. „Zudem wurden sowohl das Gewerbeaufsichtsamt als auch die zuständige Berufsgenossenschaft informiert“, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.