Vermischtes Vorbach

09.05.2017

09.05.2017

Vier Mädchen und drei Buben feierten am Sonntag in der Kirche St. Anna ihre erste heilige Kommunion. Eva-Maria Biersack, Mia Saupe, Emilia Müller und Nico Lautner aus Vorbach sowie Emilian Ruder, Erik Kausler und Teresa Weber aus Oberbibrach gingen in einem festlichen Gottesdienst zum ersten Mal an den Tisch des Herrn. Begleitet wurden sie dabei von Pater Adrian Kugler und ihren Familien. "Du bist ein Ton in Gottes Melodie", lautete das Thema des Gottesdienstes, den passend dazu der Grafenwöhrer Jugendchor "Sin falta" musikalisch begleitete. Bild: edo