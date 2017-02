In Vorbach gehen die Lichter aus

Vermischtes Vorbach

09.02.2017

19

0 09.02.201719

Zum Glück passierte das Malheur schon kurz nach Mittag, als es draußen noch hell war. Sonst wären etwa 1000 Haushalte in der Gemeinde Speichersdorf, Creußen, Prebitz und Vorbach buchstäblich im Dunkeln gesessen. Licht anschalten oder Essen kochen, das war in den Orten am Donnerstag zeitweise nicht möglich. Schuld war ein Stromausfall um 13.38 Uhr, verursacht durch einen Baum, den die Deutsche Bahn in Vorbach gefällt hatte. Äste und Stamm fielen auf eine Stromleitung, bestätigt Christian Martens, Pressesprecher vom Bayernwerk, am Donnerstagnachmittag auf Anfrage. Gegen 16.30 Uhr waren auch die letzten Haushalte wieder mit Strom versorgt. Zwar ist der Mast noch nicht repariert, der Stromkreis konnte aber über eine Alternativ-Verbindung wiederhergestellt werden. Bis alles wieder in Stand gesetzt ist, kann es noch einige Zeit dauern, teilt Martens mit: "Man muss gucken, wie aufwendig das ist und Material bestellen."