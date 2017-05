Vermischtes Vorbach

14.05.2017

24

0 14.05.201724

Immer auf die Kleinen: Zum vierten Mal haben am Sonntag Unbekannte zwei Warnmännchen aus Kunststoff in der Frankenberger Straße beschädigt. Einem schlugen sie den Kopf ab, das andere rissen sie vom Betonsockel. Dieses Männchen und den Kopf des anderen nahmen die Vandalen mit. Die Warnmännchen sollen Autofahrer auf den Fußweg an der Straße hinweisen, den auch Schulkinder nutzen. Schon 2016 wurden die Männchen dreimal beschädigt oder gestohlen. Der Schaden liegt diesmal bei 150 Euro. Hinweise an die Polizei Eschenbach, Telefon 09645/92040.