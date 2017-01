Wirtschaft Vorbach

25.01.2017

Der Vorbacher Dorfladen nimmt immer konkretere Formen an. Aufgrund der sehr kalten Witterungsbedingungen müssen die Bauarbeiten zwar derzeit ruhen. Nichtsdestotrotz legte der Arbeitskreis "Dorfladen" die nächsten wichtigen Schritte fest.

Auch in Bioqualität

Nur eine Verkaufskraft

Dorfbrunnen Am Ende der Sitzung stellte Josef Schieder vier Varianten für einen Dorfbrunnen und die Kosten dafür vor. Keiner der Entwürfe stieß jedoch bei den Mitgliedern des Arbeitskreises auf Zustimmung. Die meisten aus dem Gremium befürworteten als Material Sandstein. Daher soll der Dorfbrunnen in Sandstein ausgeführt werden. In der Frage, welche Form der Brunnen aufweisen soll, ging das Meinungsbild dagegen auseinander. Der Punkt wurde deshalb zurückgestellt. Bürgermeister Werner Roder bat die Mitglieder des Arbeitskreises bis zur nächsten Sitzung um Vorschläge für einen aus ihrer Sicht geeigneten Dorfbrunnen. (wmi)

Nachdem die Mitglieder die Baustelle besichtigt und vor Ort über eine Änderung der Grundrissplanung diskutiert hatten, wurde die Sitzung im Gemeindezentrum fortgesetzt. Bürgermeister Werner Roder berichtete dabei über den Stand der beiden Förderverfahren.Das einfache Dorferneuerungsverfahren wurde mittlerweile förmlich eingeleitet und ein Förderhöchstbetrag seitens des Amtes für Ländliche Entwicklung Oberpfalz in Aussicht gestellt. Dieser beläuft sich auf 320 000 Euro. Für die Einrichtung und Ausstattung des Dorfladens hat das Landwirtschaftsamt Neumarkt eine Leader-Förderung in Höhe von 40 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben, maximal aber 32 980 Euro bewilligt. Der bei der Gemeinde verbleibende Eigenanteil dürfte insgesamt etwa 365 000 Euro betragen, teilte Roder mit.Die Mitglieder des Arbeitskreises stimmten der aktualisierten Grundrissplanung, die auch eine "separate Küche im Laden" vorsieht, zu. Diese soll durch eine Trockenmauer vom eigentlichen Laden abgetrennt werden. Die genaue Ausgestaltung der Küche soll mit dem Landratsamt, konkret den Bereichen Veterinäramt und Lebensmittelüberwachung, abgestimmt werden.Des Weiteren wurde das künftige Sortiment festgelegt, ebenso die Bäckereien und Metzgereien, die zu Lieferverhandlungen aufgefordert werden sollen. Neben konventionellen Grundnahrungsmitteln sollen in begrenztem Umfang (etwa zwei Regalmeter) auch solche in Bioqualität angeboten werden. Bezüglich der Lieferung von Fleisch- und Wurstwaren sowie Backwaren soll Kontakt mit jeweils acht Metzgereien und Bäckereien aus der Region aufgenommen werden, um deren Interesse an einer möglichen Belieferung des Dorfladens abzufragen. Soweit seitens der Firmen Interesse besteht, sollen Verhandlungen über mögliche Konditionen folgen.Für Fleisch- und Wurstwaren wie für Backwaren soll jeweils ein Basis-/Grundlieferant gewonnen werden. Um möglichst viele Kunden anzusprechen, soll zusätzlich jeweils ein zweiter Lieferant mit ins Boot genommen werden, der nach Möglichkeit auch Bioware anbietet. Soweit konventionelle Produkte aus Vorbach oder dem unmittelbaren Umfeld, etwa Honig, verfügbar sind, sollen diese bei angemessenen Konditionen und im Rahmen der Kapazität mit in das Sortiment aufgenommen werden.Bürgermeister Werner Roder berichtete außerdem, dass die DHL informell der Errichtung eines Paketshops zugestimmt habe. Die Vergütung, die ein Betreiber erhält, sei jedoch eher symbolisch. Dennoch befürwortete der Arbeitskreis aus Servicegründen für die Bürger einmütig den Betrieb eines DHL-Paketshops.Breiten Raum nahm nicht zuletzt die Diskussion über die Öffnungszeiten und den geplanten Personaleinsatz ein. Ergebnis: Der Dorfladen soll von Montag bis Freitag jeweils von 6 bis 9.30 Uhr und von 10 bis 14.30 Uhr sowie von 16.30 bis 18.30 Uhr geöffnet werden, am Samstag von 6 bis 11.15 Uhr, eventuell auch bis 12 Uhr).Der Betrieb des Dorfladens ist so konzipiert, dass regelmäßig nur eine Verkaufskraft im Laden ist. Nur zu den "Stoßzeiten", insbesondere am Freitagnachmittag oder am Samstagvormittag, sowie beim Einräumen der Hauptlieferungen ist derzeit eine Doppelbesetzung geplant. Bei entsprechenden Umsatzzahlen könnte das Personal aufgestockt werden.