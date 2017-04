Girl’s Day bei Novem: Mädchen in IT und Schreinerei

Wirtschaft Vorbach

28.04.2017

14

0 28.04.201714

Am Girl's Day laden Hochschulen und Unternehmen in ganz Deutschland Schülerinnen ab der fünften Klasse ein, technische und naturwissenschaftliche Berufe und Studiengänge, in denen Frauen immer noch unterrepräsentiert sind, näher kennenzulernen. Auch die Firma Novem beteiligt sich seit vielen Jahren an diesem Aktionstag.

Janine Kiesl aus dem Personalwesen begrüßte dazu am Donnerstag vier Mädchen aus Kirchenthumbach, Grafenwöhr, Creußen und Vorbach. Die Ausbildung von jungen Menschen in kaufmännischen und technischen Berufen und Studiengänge sei für Novem ein Erfolgsfaktor, erklärte sie. Angesichts des demografischen Wandels werde die Besetzung von Lehrstellen jedoch zunehmend zur Herausforderung. Umso mehr freute es Kiesl sowie die Betreuer aus den Fachbereichen, dass seitens der Mädchen so großes Interesse am technische Ausbildungsangebot bestand. Die Auswahl von Barbara Lehner, Anna Küffner, Michelle Wintholz und Jana-Julia Thiel war auf Novem gefallen, da sie das Unternehmen bereits aus dem Freundeskreis kannten.Die Mädchen lernten die Abteilungen Schreinerei und IT kennen und gewannen dabei erste Einblicke in den beruflichen Alltag. So bauten sie mit viel Geduld und präzisen Handgriffen gemeinsam einen Computer zusammen. Außerdem erstellten sie ein Computerprogramm. Dabei stellten die Schülerinnen ihr technisches Geschick unter Beweis. Im Abschlussgespräch signalisierten alle Vier ihr Interesse an den entsprechenden Ausbildungsberufen. Besonders gut gefallen hat ihnen das aktive Mitmachen.