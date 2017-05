Freizeit Wackersdorf

16.05.2017

Am Ufer des Murner Sees bei Wackersdorf landen die Wikinger. Mehrmals am Tage kommen die Nordmänner zum Raubzug und plündern ein Dorf am See. Dort ist man gewappnet: Bewaffnete Verteidiger stellen sich den Wikingern in den Weg, es kommt zu Schwertkämpfen.

Öffnungszeiten Geöffnet ist der turbulente Markt mit seinen Attraktionen am Donnerstag von 11 bis 22 Uhr, am Freitag von 11 bis 23 Uhr, am Samstag von 11 bis 24 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Der Eintritt kostet 8 Euro für Erwachsene, 6 Euro für historisch gewandete Besucher und 4 Euro für Kinder. Familien zahlen nur für das erste Kind im Alter von 6 bis 16 Jahren. Alle weiteren Kinder haben dann freien Eintritt.

Wer zwischen 25. und 28. Mai zum Mittelalterspektakel am Murner See geht, wird auf dem Wasser zwei Wikingerschiffe entdecken. Das ist zwar historisch nicht korrekt, sorgt aber für Unterhaltung. Mit den beiden Schiffen, die am Mittwochabend ins Wasser gelassen werden, können jeweils bis zu acht Besucher ihre Runden auf dem See drehen. „Die Schiffe kommen aus Ratzeburg nach Bayern und werden zweifellos die Besucherattraktion beim mittelalterlichen Spektakel werden“, verspricht Marktvogt Thomasius von der Halben Stadt. „An den Riemen haben sechs Personen Platz, Steuermann und Ausguck passen auch noch an Bord.“ Die Besucher können mit den fast zehn Meter langen Schiffen aus alter Vorzeit über den See fahren, müssen allerdings aus Sicherheitsgründen Schwimmwesten tragen.Über 50 Stände mit Handwerk, Handel und Gastronomie und wohl an die 30 Ritter und Wikinger mit ihren Zelten lagern dann am Seeufer. Viele Stände und Ritterlager halten spezielle Mitmach-Aktionen für Kinder bereit. Auf einer Bühne präsentiert Marktvogt Thomasius ein mittelalterliches Programm aus Musik und Gaukelei. Furunkulus“ heißt eine der Bands, die auf der Bühne zu erleben sein wird. Die Musiker spielen mit ihren gewaltigen Instrumenten ihre „Hits des Mittelalters“. Für Freitag und Samstag sind Konzerte mit Feuershows geplant. Ein anderes Ensemble nennt sich „Luscinia Obscura“ und erweckt auch eine Marionette zum Leben, die dann Jonglagen zeigt. Weitere Attraktionen sollen der "stärkste Mann der Welt". Eisenhans aus Österreich, und Hochseilartist Walter von der Heide sein.