Freizeit Wackersdorf

21.05.2017

9

0 21.05.2017

"Das Festbier macht Lust auf mehr", ist Braumeister Eric Kulzer überzeugt. Das fanden auch die Gäste bei der Bierprobe am Freitag im Schützenheim. Sie freuen sich auf die Wackersdorfer Bürgerfest vom 30. Juni bis 2. Juli.

Bürgermeister Thomas Falter erwartet wieder "ein Fest mit ansprechendem Programm und hoher Qualität". Die Außenanlagen des Mehrgenerationenhauses würden pünktlich zu Fest fertig sein, versprach der Bürgermeister. Organisatorin Liane Tischler konnte den Schützen- und den Knappenverein für die Ausrichtung gewinnen.Das Bürgerfest beginnt Freitag, 30. Juni, um 18 Uhr mit dem Bieranstich. Dazu spielt die Jugendblaskapelle Wackersdorf-Steinberg am See. Es folgt eine Rocknacht mit den "Ragazzottis" und der AC/DC-Revival-Band. Am Samstag ist Partynacht mit der Gruppe "Saxndi" angesagt. Der Sonntag beginnt mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche. Es schließt sich ein Frühschoppen mit den "D '4 Blechseggln" an. Zum Finale sorgen dann ab 16 Uhr "Trixi und die Partylöwen" noch einmal für Unterhaltung. Das Kinderprogramm spielt sich auf dem Gelände des Mehrgenerationenhauses ab.Es gibt eine Kindereisenbahn, eine Kistenrollbahn, eine Hüpfburg und das Clowntheater "Spectakulum". Nähere Informationen zum Programm gibt's im Netz.___Weitere Informationen: