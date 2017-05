Freizeit Wackersdorf

14.05.2017

"Die Badesaison ist eröffnet", verkündete Bürgermeister Thomas Falter am Samstagvormittag im Panoramabad in Anwesenheit seiner Stellvertreter Günther Pronath und Thomas Neidl, der Bademeister Josef Kehl, Marco Bayerl, Johann Schindler und Arne Prüß sowie des Bauhofleiters Volker Keil und des ganzen Teams des Bades. Er freute sich, dass unter Zustimmung des Gemeinderates die Preise unverändert bleiben. Das Freibad besteht seit 60 Jahren. Bürgermeister Falter wies auf die Neuigkeiten hin. Den Besuchern steht kostenloses Wlan im Becken- und Liegewiesenbereich zur Verfügung. In Kürze wird außerdem ein Drehkreuz am Ausgang eingebaut. Die Öffnungszeiten: 9 bis 20 Uhr (Einlass bis 19 Uhr), bei schlechtem Wetter 9 bis 11 und 17 bis 19 Uhr (Einlass jeweils eine halbe Stunde vor Ende) Eintrittspreise: Tageskarte Erwachsene 2,50 (ermäßigt 1,50) Euro. Saisonkarte 30 (15) Euro und Zehnerkarte 20 (10) Euro. "Wir suchen Rettungsschwimmer" betonte Falter und bat um Meldung per E-Mail unter der Adresse info@wackersdorf.de per Telefon, 09431/7436-0. Bild: ggö