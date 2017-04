Politik Wackersdorf

27.04.2017

14

0 27.04.201714

Die Gemeinde reagiert auf die zunehmende Nachfrage und hat auf dem Friedhof 20 Wiesenurnengräber anlegen lassen. Der Bauausschuss machte sich am Dienstag ein Bild von der pflegeleichten Anlage.

Die Fläche müsse lediglich gemäht werden, hieß es beim Ortstermin des Gremiums seitens der Verwaltung. Auf den Platten dürfen die Angehörigen nämlich keinen Grabschmuck ablegen. Zurück im Sitzungssaal der Feuerwache behandelten die Gemeinderäte einige Anträge. Im Bereich des Campingplatzes am Murner See will der Betreiber ein Sozialgebäude mit WC-Anlagen errichten und bekam grünes Licht. Eine Nutzungsänderung für ihre Halle in der Halskestraße (Industriegebiet Nord) beantragte die Firma Suntec. Dort wird die Firma Recticel nun Näh-Arbeitsplätze im Dreischichtbetrieb schaffen. Der Bauausschuss stimmte dem Antrag zu.