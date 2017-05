Falter gibt CSU-Führung ab

Politik Wackersdorf

07.05.2017

Wechsel an der Wackersdorfer CSU-Spitze: Bürgermeister Thomas Falter gab nach zehn Jahren den Vorsitz ab. Sein Nachfolger wurde einstimmig gewählt.

Die Auseinandersetzung um die atomare Wiederaufarbeitungsanlage (WAA) habe seine Familie von der CSU entfernt, sagt Dominik Bauer. Erst vor vier Jahren entschloss er sich zum Beitritt. Jetzt wählten ihn die Mitglieder des Ortsverbandes einstimmig zum Vorsitzenden. Dominik Bauer (38) war neun Jahre in München tätig und ist seit diesem Schuljahr Konrektor der Mittelschule Oberviechtach. Er tritt die Nachfolge von Thomas Falter an, der nach zehn Jahren nicht mehr für den Vorsitz kandidierte. Der Bürgermeister betonte in seinem Rückblick: "Besonders wichtig ist mir der Zusammenhalt des CSU-Ortsverbandes, der Frauen-Union und der Jungen Union". Unter seiner Leitung wuchs der Ortsverband von 47 auf 79 Mitglieder. Mit rund 40 Prozent der Wählerstimmen konnte die CSU bei der Kommunalwahl 2014 die stärkste Fraktion im Gemeinderat stellen. "Dieses Ergebnis war vor Jahren noch unvorstellbar," sagte Thomas Falter.Dem neuen CSU-Ortsvorstand gehören an: Vorsitzender Dominik Bauer, stellvertretende Vorsitzende Thomas Falter, Armin Mückl, und Christian Hutterer, Schatzmeister Ewald Dirmeier, Schriftführer Peter Jäger, Geschäftsführerin Sabine Roidl, Organisationsleiter Josef Roidl, Medienbeauftragter Johannes Raab sowie die Beisitzer Hans-Otto Sander, Isabella Bösl, Stefan Mair, Martin Heinemann, Konrad Resnikscheck, Rudolf Mandl, Bettina Bihler, Helmut Kraus und Barbara Nirschl.