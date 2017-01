Politik Wackersdorf

29.01.2017

(rhi) Der "1926-Bau" gehörte einst zu den "schönsten Schulhäusern in der Oberpfalz", entnahm Bürgermeister Thomas Falter der Chronik. "Und heute ist es eines der schönsten Mehrgenerationenhäuser in Bayern, ein Leuchtturmprojekt", ergänzte Staatsministerin Emilia Müller am Samstag beim Rundgang. 90 derartiger Einrichtungen gebe es momentan im Freistaat, Orte der Teilhabe und der Begegnung für Jung und Alt.Landrat Thomas Ebeling und Bundestagsabgeordneter Karl Holmeier gratulierten zur Fertigstellung dieses "Schmuckstücks". Der Leiter des Mehrgenerationenhauses Maxhütte-Haidhof, Alexander Spitzer, wünschte den Wackersdorfer Bürgern, "dass ihnen das Haus zu einer zweiten Heimat werden möge". Marc Feil vom Planungsbüro "Ecoplan" hatte die Aufgabe, die 2700 Quadratmeter große Nutzfläche für die Bücherei, den Musikverein, den Jugendtreff sowie den Werk- und Gymnastikraum aufzuteilen. Und Diplom-Sozialpädagogin (FH) Stephanie Staudenmeyer entwarf für das Gebäude ein pädagogisches Konzept."Das Mehrgenerationenhaus soll Treffpunkt für die Bevölkerung, aber keine Konkurrenz zu den Gastronomiebetrieben werden", machte der Bürgermeister deutlich und fügte hinzu: "Private Feiern und politische Veranstaltungen haben hier keinen Platz". 3,1 Millionen Euro investierte die Gemeinde in die Generalsanierung des Gebäudes und bekam dafür aus vier verschiedenen Fördertöpfen zehn Prozent Zuschuss. Pfarrer Christoph Melzl nahm die kirchliche Segnung vor, der Musikverein Wackersdorf-Steinberg übernahm die Gestaltung der Einweihungsfeier.Am Nachmittag nutzte die Bevölkerung die Gelegenheit zur Besichtigung. Im Gymnastikraum tanzten die Luckyliners und Boogie Rabbits, gab der Kneipp-Verein ein Yoga-Schnuppertraining. Die Mitglieder von "Eltern aktiv" bastelten mit den Kindern Fenster-Dekos. Die Jugendlichen trugen im "Jugendtreff" ein Kickerturnier aus und organisierten Kinderschminken. Zur Unterhaltung spielten die "Lustigen Quertreiber" auf. Der Musikverein gewährte bei einer öffentlichen Probe Einblick in die tägliche Arbeit. Die Bücherei zeigte ein Bilderbuch-Theater und stellte "Bücher für Erwachsene" vor.