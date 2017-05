Sport Wackersdorf

18.05.2017

Die besten Nachwuchsspieler aus Nordbayern trafen sich zum Ranglistenturnier des Bayerischen Tischtennisverbandes in Wackersdorf. Viele der Jugendlichen sind bereits Spitzenspieler im Erwachsenenbereich. Die Erst-, Zweit- und Drittplatzierten aller Konkurrenzen haben ein Ticket für das bayernweite Verbandsranglistenturnier am 19./20. September in Dillingen (Schwaben) sicher.

Jungen Einzel: 1. Gregor Gramm (TSV Neutraubling), 2. Konstantin Motschmann (Post SV Nürnberg), 3. Jonas Wittmann (BSC Woffenbach). Mädchen Einzel: 1. Magdalena Höfele (SC Sinzing), 2. Annika Oberender (TTC Wohlbach), 3. Luise Birkner (TTC Burgkunststadt)Schüler A Einzel: 1. Henrik Graser (Hammelburg), 2. David Geist (DJK Altdorf), 3. Kilian Hartner (TV Etwashausen). Schülerinnen A Einzel: 1. Carla Hein (TV Hofstetten). Schüler B Einzel: 1. Celastin Popp (SB Versbach). Schülerinnen B Einzel: 1. Finja Stephan (TSV Berching)