16.05.2017

Bayerisches "Highend"-Tischtennis im Top-Ten-Finale beim TV Glück Auf Wackersdorf. Die jeweils zehn besten bayerischen Nachwuchsspieler ermitteln den Top-Ten-Sieger in den einzelnen Altersklassen. Die Oberpfalz ist bestens vertreten. Besonders die Ettmannsdorferinnen überzeugen.

Jonas Dinter wird Zweiter

Hochklassiges Feld

Ergebnisse Jungen 1: Nick Deng (SpVgg Thalkirchen), 25:13, 7:2; 2. Sebastian Hegenberger (TV Hilpoltstein), 23:12, 7:2; 3. Jürgen Haider (TSV Schwabhausen), 19:10, 6:3; Mädchen 1: Linda Tosse (RV Vikotia Wombach), 27: 6, 9:0; 2. Janine Hanslick (TuS Fürstenfeldbruck), 24:11, 7:2; 3. Sarah Diecke (TSV Schwabhausen), 23:15, 7:2; Schüler A 1: Martin Knaub (TSV Oberalteich), 26:10, 8:1; 2. Jonas Dinter (TV Glück Auf Wackersdorf), 21:11, 7:2: 3. Matthias Danzer (TV Hilpoltstein), 23:12, 6:3; 4. Jannik Fricke (TV Glück Auf Wackersdorf), 21:15, 6:3; Schüler B 1: Lorenz Schäfer (TG Heidingsfeld), 25:6, 8:1; 2. Akito Itagaki (TSV Bad Königshofen), 24:12, 8:1; 3. Leo Ruffing (TSV Tutzing 1893), 22:7, 7:2; Schülerinnen A 1: Franziska Brickl (DJK Ettmannsdorf), 27:4, 9:0; 2. Milena Burandt (DJK Ettmannsdorf), 26:11, 8:1; 3. Hannah Eschenbacher (DJK Ettmannsdorf), 22:15, 6:3; 6. Sophia Zahradnik (TV Glück Auf Wackersdorf), 15:19, 4:5; Schülerinnen B 1: Emily Jost (SV Helfendorf), 24: 6, 8:1; 2. Emilia Karg (Post SV Nürnberg), 24:9, 7:2; 3. Julia Schenk (ATSV Oberkotzau), 24:15, 6:3

Absolute Spitze ist die Oberpfalz in der Altersklasse Schülerinnen A, mit vier von zehn Teilnehmerinnen dominiert der Bezirk in dieser Klasse im Freistaat. Das Ergebnis der Mädels ist überragend, das "Stockerl" wurde komplett von Oberpfälzerinnen besetzt: Der erste Platz ging an Franziska Brickl von der DJK Ettmannsdorf, direkt dahinter landeten ihre Mannschaftskameradinnen Milena Burandt und Hannah Eschenbecher. Den Erfolg rundete das "Küken" Sophia Zahradnik (TV Glück Auf Wackersdorf) auf Platz sechs ab.Die Situation bei den Schüler A ist ähnlich, hier jedoch ging der Top-Ten-Titel nach Niederbayern, Martin Knaub (TSV Oberalteich) gewann knapp mit einem Sieg Vorsprung vor dem Lokalmatador Jonas Dinter (TV Glück Auf Wackersdorf). Auf dem tollen vierten Rang folgte ein weiteres Supertalent aus dem Bezirk: Jannik Fricke (TV Glück Auf Wackersdorf). Die beiden Wackersdorfer sicherten sich erst vor zwei Wochen den Aufstieg in die Bayernliga.Bei den Jungen spielte die "Crème de la Crème" des Tischtennis-Nachwuchses, alle Spieler sind bereits im Herrenbereich aktiv - auf höchstem Niveau in der Regionalliga oder Oberliga. Für den einzigen Teilnehmer aus der Oberpfalz, Niclas Reindl (TSV Neutraubling), war das eine besondere Herausforderung. Der Titel des Top-Ten-Siegers ging nach Oberbayern, Nick Deng (SpVgg Thalkirchen) gewann hauchdünn vor Sebastian Hegenberger (TV 1879 Hilpoltstein). Ein einziger Satz entschied zugunsten von Deng.Niclas Reindl belegte den siebten Platz - in diesem Feld eine sehr gute Leistung. Bei den Mädchen dominierte Linda Tosse (RV Viktoria Wombach) das Feld, mit 9:0 Siegen wurde sie überlegene Siegerin. Um Platz zwei stritten sich Janine Hanslick (TuS Fürstenfeldbruck) und Sarah Dieke (TSV Schwabhausen). Am Ende holte sich Hanslick den Vizetitel. Bei den Jüngsten, den Schüler/-innen B, gingen nach spannenden Spielen die Titel nach Unterfranken zu Lorenz Schäfer (TG Heidingsfeld) und nach Oberbayern zu Emily Jost (SV Helfendorf).Erfolgreichster bayerischer Tischtennisbezirk war Oberbayern mit zwei Titeln und insgesamt sechs Medaillen. Die Oberpfalz sicherte sich mit einer goldenen, zwei silbernen und einer bronzenen Medaille den zweiten Platz in der Gesamtwertung. Großes Lob erhielt der Ausrichter TV Glück Auf Wackersdorf vom Bayerischen Tischtennisverband für die Organisation der Veranstaltung.