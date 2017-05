Sport Wackersdorf

08.05.2017

08.05.2017

Drei Meisterschaften, drei zweite Plätze und fünf Mittelfeldränge: Das ist die Bilanz der Tischtennisabteilung des TV Wackersdorf. Die erste Jugendmannschaft gewann die Meisterschaft der ersten Bezirksliga und steigt in die Bayernliga auf. Auch die Jungen II holten sich in der zweiten Bezirksliga den Titel. Die Jungen III und IV feierten die Vizemeisterschaft in der ersten und zweiten Kreisliga. Auch die beiden neu gegründeten Bambini-Mannschaften schlugen sich wacker.

Die Damen schafften das Ziel "Klassenerhalt" in der Landesliga. Die Damen II belegten in der zweiten Bezirksliga den zweiten Rang. Die ersten Herren landeten als Aufsteiger in die Oberpfalzliga auf dem fünften Platz. Die Herren II schafften den Aufstieg in die 3. Bezirksliga. Mit dem vierten Platz in der zweiten Kreisliga konnte auch die dritte Herrenmannschaft zufrieden sein. Rang sechs sprang für die Herren IV in der 3. Kreisliga heraus. Die fünfte Mannschaft landete im Mittelfeld der Platzierungsrunde.