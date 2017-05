Vermischtes Wackersdorf

02.05.2017

Beim Frühjahrskonzert des Musikvereins Wackersdorf-Steinberg am See wurden Auszeichnungen des Nordbayerischen Musikbundes verliehen. Die stellvertretende Bezirksvorsitzende Gisela Weß lobte die hervorragende Nachwuchsarbeit des Vereins. Zahlreichen Musikern konnte sie die Urkunden zum bestandenen Musikerleistungsabzeichen überreichen. Eine davon in der begehrten Stufe D3/Gold. Zudem hatte Christian Bäuml den Lehrgang zum Stimm- und Registerführer absolviert.

Die Auszeichnungen: Das Musikerleistungsabzeichen D1/Bronze erhielten Stefanie Dotzler (Klarinette), Margareta Rupprecht und Theresa Thanei (beide Querflöte) und Niklas Winterstein (Trompete). Das Musikerleistungsabzeichen D2/Silber ging an Sophia Eisenreich und Leonie Schicha (beide Klarinette). Das Musikerleistungsabzeichen D3/Gold bekam Tobias Breu (Tenorhorn).