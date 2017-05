Vermischtes Wackersdorf

Der Firmen- und Familienlauf (FiFa) im BMW-Innovationspark Wackersdorf geht am 27. Juli in die zweite Runde. "Wir werden die Teilnehmerzahl toppen", verspricht der Vorsitzende des Skiclubs, Christian Betzlbacher.

Sein Verein ist erneut Ausrichter dieses Events, das im vergangenen Jahr 560 Starter anlockte. Bei der Programmvorstellung am Freitag im BMW-Gebäude lobte Landrat Thomas Ebeling die gute Organisation bei der Premiere und sagte: "Da steckt viel Herzblut drin." Bürgermeister Thomas Falter ergänzte: "Die Firmen wünschen sich fitte Mitarbeiter und machen deshalb gerne mit." Der gegenseitige Austausch der Belegschaften fördere das gemeinschaftliche Miteinander. BMW-Pressesprecher Walter Huber stellte fest: "Wir haben einen guten Weg gefunden für dieses Familienfest mit sportlichem Hintergrund." Die Veranstaltung werde von der Region getragen.Moderator Christian Mayer sieht im Lauf-Event eine "Superveranstaltung", zu der alle Firmen eingeladen seien. Die Sparkasse stelle nicht nur aktive Läufer, sondern bringe sich auch als Sponsor ein, betonte Bank-Vertreter Armin Stibich. Der FiFa-Lauf beginnt am 27. Juli um 17.45 Uhr mit einem Lauf der Kinder über 800 Meter. Um 18.30 Uhr starten die Läufer (5,8 Kilometer) und die Walker (4,4 Kilometer).Info-Stände, Firmen-Ausstellungen, ein Kinderprogramm sowie Musik und Catering lockern das Programm auf. Bei der Siegerehrung werden die schnellsten Läufer und Walker ausgezeichnet, das stärkste Team und die schnellste Staffel. Kinder laufen ohne Zeitmessung und erhalten im Ziel eine "Finisher-Medaille".Anmeldung unter www.fifala.de. Nachmeldungen sind am Veranstaltungstag vor Ort ebenfalls noch möglich. Die Teilnahmegebühr beträgt pro Läufer und Nordic-Walker 12 Euro, Kinder zahlen 3 Euro. In der Anmeldegebühr enthalten sind eine Kinderbetreuung während des Laufs, eine individuelle Zeitmessung, eine Online-Urkunde, ein Funktions-Shirt, die Zielverpflegung sowie ein Nudelgericht und Getränk bei der anschließenden Nudelparty.