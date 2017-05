Vermischtes Wackersdorf

11.05.2017

0 11.05.2017

Das Mehrgenerationenhaus wird seinem Namen gerecht: Seit Freitag läuft der Jugendtreff im neu gestalteten, ehemaligen Schulgebäude.

Nachdem das Mehrgenerationenhaus in Wackersdorf bereits Anfang des Jahres seiner Bestimmung übergeben wurde, erfolgte nun auch die offizielle Eröffnung des Jugendtreffs. Dieser befindet sich im Erdgeschoss des Hauses und kann ab sofort immer freitags von 15 bis 17 Uhr besucht werden. Geleitet wird der Treff von der Sozialpädagogin Christina Schwarzfischer, die bereits an der Mittelschule in Wackersdorf in der Jugendsozialarbeit tätig ist. Unterstützt wird sie von ehrenamtlichen Helfern. Neben einem Billardtisch und einem Kickerkasten steht den Jugendlichen eine große Auswahl an Karten- und Brettspielen, sowie ein Werk- und Gymnastikraum zur Nutzung zur Verfügung."Die Angebote und Projekte sollen sich grundsätzlich nach den Bedürfnissen und Vorstellungen der Jugendlichen richten", erklärte Christina Schwarzfischer bei der Eröffnung. Deshalb gehe es am Anfang zunächst darum, möglichst viele Ideen zu sammeln, um dann gemeinsam mit den Jugendlichen eine Auswahl zur konkreten Umsetzung treffen zu können. Bürgermeister Thomas Falter sprach bei der Eröffnung von einem langgehegten Wunsch, den die Gemeinde nun erfüllen konnte.Alle Jugendlichen können ab sofort freitags die Räume und das Team kennenlernen und sich mit ihren Ideen, Anregungen und Wünschen einbringen.