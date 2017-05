Vermischtes Wackersdorf

12.05.2017

Die SPD-Ortsvereine Wackersdorf und Steinberg am See starten derzeit eine Veranstaltungsreihe. Sie wollen damit zusammen mit Bürgern für mehr soziale Gerechtigkeit kämpfen.

Zum Wählen animierne

"Wie baue ich Stress ab?"

Am Dienstagabend referierte im Schwimmbad-Café Wackersdorf der Bezirksleiter der IG BCE (Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie) Hartmuth Baumann, um die Notwendigkeit dieses Vorhabens im Schulterschluss mit den Gewerkschaften zu verdeutlichen. "Wir sind viele, wir sind eins, wir kämpfen für eine soziale Gerechtigkeit", sagte Baumann.Der studierte Betriebswirt, der über 30 Betriebe politisch neutral betreut, arbeitet mit den Parteien vor Ort zusammen und wies in seinem Vortrag zunächst auf das Superwahljahr 2017 hin. Mit der Wahl des Bundespräsidenten, der Bundestagswahl und den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein, Saarland und Nordrhein-Westfalen findet hierzulande parteiintern eine enorm große Wahlmobilisierung statt. Im Vergleich zum Wahljahr 2013 sind derzeit nach einer Umfrage die Nichtwähler und Unentschlossenen ansteigend. Aus dem Gremium der Zuhörer kam die Frage an Hartmuth Baumann, was die Gewerkschaften gegen eine derartige Entwicklung tun könnten. "Wir animieren die eigenen Gewerkschaftsmitglieder zu den Wahlen", antwortete der Bezirksleiter.Er machte auf eine Bilanz der Bundesregierung aufmerksam. Die wesentlich erörterten und erwähnten Punkte die positiv hieraus resultieren sind die Einführung des Mindestlohns, die Stärkung der Tarifeinheiten und das Rentenpaket 2014. Er wies unterdessen darauf hin, dass diese Maßnahmen überwiegend aus Themen der Gewerkschaften und Tarifverträgen kämen und eine fundamentale Gesetzesvorlage regelmäßig geliefert werden würde. Bei der Einführung des Mindestlohns bestärkte er diese Entscheidung darin, dass der Mindestlohn gleichzeitig Kaufkraft auslöse und darüber hinaus ein nicht unwesentlicher Teil auch in die Sozialkasse gespült werde.Die Anforderungen der IG BCE seien seiner Meinung klar definiert. "Wir brauchen eine Politik, die unser Land in eine sichere Zukunft führt." Hierfür würden gerade die Stärkung der Tarifbindungen und vor allem auch die Energiewende mit Vernunft und sozialer Balance sorgen. Ein wichtiges Anliegen ist es Baumann, die Arbeitskraft eines jeden einzelnen hier zu schützen und zu regeln. Die Themen Gesundheit, Schlaflosigkeit, Stress und Burn-out würden eine tragende Rolle in der Zukunft einnehmen. "Die Frage ist: Wie baue ich Stress wieder ab und welche Aufgabe übernimmt hierbei die Gewerkschaft?" Die Digitalisierung sei vor allem in Bezug auf die Arbeitszeit und die damit verbundene und berechtigte Frage auf das Recht der Nichterreichbarkeit eine Herausforderung.