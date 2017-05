Ein Spiel dauert 90 Sekunden

Wirtschaft Wackersdorf

Es ist bekannt, dass Thomas Ebeling ein passionierter Fußball-Fan ist - des Landrats Herz schlägt für die Bayern. Ebeling ist aber auch ein leidenschaftlicher Kicker-Spieler. Gelegenheit dazu hatte er am Rande eines Wirtschaftsgesprächs am Donnerstagabend in Wackersdorf. Während einer Führung durch das Mehrgenerationenhaus forderte Ebeling prompt Albert Vetterl, Vizepräsident der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz, heraus. Weil ein Landrat aber nie viel Zeit hat, gelten für ihn andere Weisheiten. Ein Spiel dauert für ihn nur 90 Sekunden. (Innenteil ) Bild: doz