25.04.2017

In der Oberpfalz müssen die Geflügelzüchter mit Mitgliederrückgängen zurecht kommen. Eine Ausnahme ist die Region Weiden-Neustadt.

Viele Sperren

"Nicht unterkriegen"

Neuer Bezirksvorstand Die Versammlungsteilnehmer in Pfrentsch wählten einen neuen Bezirksvorstand. An der Spitze bleibt Willibald Roauer. Stellvertreter ist Rainer Bauer aus Störnstein. Gerhard und Max Heindl kümmern sich um die Finanzen auf Bezirksebene. Schriftführer sind Hans Ederer junior und Thomas Zwack. Josef Mühlbauer stellte sich wieder als Geflügel-Zuchtwart zur Verfügung. Gleiches galt für Tauben-Zuchtwart Josef Hanauer. Beim Ziergeflügel übernimmt Josef Bäumler Verantwortung. Als neuen Stellvertreter kann sich Jugendleiterin Christine Welnhofer auf Stefan Weiß verlassen. Thomas Gühl und Erwin Singer wurden im letzten Wahlgang noch als Kassenprüfer gewählt. (fjo)

Pfrentsch. (fjo) Dem Bezirksverband gehören in 62 Vereinen nach einem Minus von 122 Mitgliedern aktuell 6170 Personen an. Einzig vor Ort gelang den neun Vereinen im Kreisverband ein Zuwachs um 3 auf erstmals über 900 Mitglieder. Bezirksvorsitzender Willibald Roauer aus Neumarkt stellte in der Jahreshauptversammlung in der Pfreimdtalhalle diese Zahlen an den Beginn seines Berichts. Der Pokal für die beste Mitgliederwerbung ging an den Verein in Eschenbach. Ein Rückgang bei den Tieren hielt sich dagegen in Grenzen.Die Gesamtausgabe an Bundesringen fiel von 56 505 auf 56 295 im vorigen Jahr wesentlich geringer aus. Der Jugendanteil lag bei 8325 Stück. Wie zuletzt dem Waidhauser Kleintierzuchtverein erging es jüngst den Plößbergern, denn die Bezirks-Geflügelschau musste wegen einer vom Veterinäramt Tirschenreuth verhängten Sperre abgesagt werden. Roauer fasste zusammen, dass auch einige Kreisverbände und viele Ortsvereine in der Oberpfalz wegen der Vogelgrippe eine Sperre erhalten hätten. Die Bezirksmeisterschaft habe es ebenfalls erwischt.Heuer werde es wegen der Entwicklung keine Bezirksschau geben. Erst für 5. und 6. Januar 2018 sei eine Neuauflage in Schorndorf geplant. Außerdem informierte der Bezirksvorsitzende über die Vorverlegung der Bezirksschau in Pfrentsch auf 2. und 3. November 2019."Wir in Waidhaus sind natürlich sehr stolz, so einen engagierten und aktiven Kleintierzuchtverein in unserer Gemeinde zu haben", sagte zweiter Bürgermeister Markus Bauriedl. Mit viel Beifall nahmen die über 150 Teilnehmern seine abschließende Feststellung auf: "Besonders bemerkenswert ist, dass ihr euch nicht unterkriegen lasst, obwohl euch die letzten beiden Jahre die Vogelgrippe sehr stark zugesetzt hat."Darauf baute Zuchtwart Josef Hanauer nahtlos auf. "2016 war ein Jahr voller Entbehrungen und Einschränkungen. Durch den erneuten Ausbruch der Vogelgrippe konnten viele Ausstellungen und Märkte, die das Überleben unserer Rassegeflügelzucht sichern, nicht durchgeführt werden." Hanauer hatte auch positive Nachrichten, darunter die Anerkennung der Rassegeflügelzucht als "lebendes Kulturgut" bei der Unesco. Und die Hühnerzucht sei für Haushalte immer interessanter, "möchten doch junge Familien ihr eigenes Frühstücksei auf dem Tisch haben."