Freizeit Waidhaus

13.02.2017

35

0 13.02.201735

So einen Faschingsball wünscht sich wohl jeder Verein: Ein volles Haus, bestens aufgelegte Gäste und ein Programm, das es in sich hat, freuen nicht nur Moderator Karlheinz Hagner.

Gelungene Premiere

Seltene Viecher

Frankenreuth. (fjo) Beim Schützenverein "Enzian" passt in der Nacht zum Sonntag einfach alles. Es ist vor allem die Jugend, die das Schützenhaus vom Beginn weg regelrecht in Beschlag nimmt. Die beiden Kassiererinnen, Erika Hagner und Helga Haberfellner, sind aufgrund ihres langjährigen Einsatzes ja einiges gewohnt: "Heute haben wir echt Schwierigkeiten, um den Überblick nicht zu verlieren."Dem Musikduo "Sommerwind" scheint der volle Saal (mitsamt Gasthaus) richtig gut zu gefallen. Hit folgt auf Hit. Kaum ist eine Tanzrunde zu Ende, startet bereits die nächste. Die originell maskierten Besucher vergnügen sich nicht nur auf dem Parkett bestens. Auch an den Tischen herrscht ausgelassene Stimmung. Abkühlende Pausen sind vorerst nur den Rauchern draußen vorm Haupteingang gegeben. Auch auf dem Weg in die Kellerbar kann man etwas verschnaufen.Die große Masse jedoch scheint gar nicht genug von der Spitzenatmosphäre unter so vielen Gleichgesinnten zu bekommen. Da passt der erste Auftritt hervorragend dazu. In großer Zahl marschieren die im Ortsteil Hagendorf beheimateten "TigerZZ" auf. Für die in den vergangenen Wochen erarbeitete Choreographie ist es die Premiere. Die Gäste gehen sofort mit. Immer wieder gibt es Applaus während der glitzernden und strahlenden Faschings-Show. Die Truppe tritt noch einmal beim Hagendorfer Feuerwehrball am Samstag, 25. Februar, auf. Kaum ist der Schlussapplaus für die jungen Tänzerinnen verklungen, nehmen die Gäste das Heft inmitten von 100 feschen Bienen wieder in die Hand. Der Bienen-Schwarm war von der Schützenjugend unter Leitung von Monika Zeitler-Kals aufwendig gebastelt worden.Wenig später zieht die Tanzgruppe "Public Surprise" des Waidhauser Faschingsvereins die Blicke auf sich. Vorsitzende Johanna Bauer und Techniker Hermann Träger bringen unter dem Motto "Sommer, Sonne und Strand" noch mehr Hitze in den Saal. Die sehr beweglichen Bauchtänzerinnen wirken wie aus dem Orient. Samba-Künstlerinnen bringen brasilianisches Flair in die Veranstaltung. Das halbstündige Programm hat einiges zu bieten: Akrobatik, tänzerisches Können und Grazie überzeugen das begeisterte Publikum. Noch während der Schlussformation ertönt im Schützenhaus der Waidhauser Narrenruf "Heng, heng - leck, leck" aus vollen Kehlen. Da macht die sich anschließende Geburtstagsgratulation für Ensemblemitglied Leni Federl keine Ausnahme. Komische Vögel stehen bei der Mitternachtsgaudi im Mittelpunkt.Die Zollfahndung habe die seltenen Viecher bei einer Kontrolle auf der Autobahn erwischt, sagt Zeitler-Kals bei der Ankündigung. Es stellt sich jedoch heraus, dass bei der Schwarzlichtshow vor allem der Spaß das Sagen hat. Karlheinz Hagner, Resi Pflaum, Julia Wittmann, Monika Zeitler-Kals und Annamaria Günter brillieren in ihren Vogelkostümen.