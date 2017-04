Freizeit Waidhaus

(fjo) Der langjährige Vorsitzende Franz Planner packt noch einmal an. Mit Markus Kleber als neuen Stellvertreter und Marktrat Stefan Harrer als Kassier erhält der Krieger- und Soldatenverein nun eine Überlebenschance. Unzählige Gespräche und mehrere Zusammenkünfte ebneten den Weg für den Fortbestand der Traditionsgemeinschaft.

Im Vereinslokal "Marktplatzstüberl" fiel nun die Entscheidung. 14 der 84 Mitglieder waren gekommen. Zweiter Bürgermeister Markus Bauriedl leitete mit Karl Sattler und Johann Meier die Wahlen. Ein Schriftführer fand sich immer noch nicht, doch erklärte sich Planner bereit, diesen Posten in einer Art Nebenfunktion auszuüben. Kassier Harrer erhielt Verstärkung von Vereinswirtin Anneliese Hierold. Als Schießwart bekam Stephan Mathy das Vertrauen.Im Ausschuss sind Norbert Zitzmann, Thomas Kellner, Hermann Gilch, Ludwig Bauriedl, Johann Maier, Heinrich Hierold, Anneliese Hierold, Erwin Urban, Bruno Hinz und Stephan Mathy. Bruno Hinz und Norbert Zitzmann prüfen die Kasse. Thomas Kellner und Norbert Zitzmann sind Fahnenträger. Karl Sattler und Heinrich Hierold stehen als Böllerschützen parat, Stephan Mathy als Geräte- und Bekleidungswart.Ein durch den bisherigen Vorstand immer wieder geforderter Chronist wurde nicht gefunden. Wegen der fehlenden Bereitschaft wird dieses Vorhaben fallengelassen, da das Interesse an der Vereinsgeschichte für "zu gering" erschien. Planner erinnerte eingangs: "Der Verein hat bei der letzten Jahreshauptversammlung den Wahlauftrag nicht erfüllt. Er hat sich mit Unterstützung des Kreisvorsitzenden nur auf den Vorstandsposten gestützt." Wer keinen neuen Vorstand finde, müsse bleiben, bis Ersatz da sei. "Nach heutigem Verständnis eigentlich eine Frechheit."In drei Sitzungen seit der Jahreshauptversammlung konnte der sogenannte kommissarische Vorstand mit einigen Vereinsmitgliedern "trotz der Absagen" noch eine Lösung des Problems finden, um den Verein auf kleiner Ebene weiterleben zu lassen. Nach den Wahlvorgängen folgte eine Aufhebung von Beschlüssen zum Umgang mit den Beiträgen. Zweiter Bürgermeister Markus Bauriedl dankte den bereitwilligen Vereinsmitgliedern "von ganzem Herzen" und wünschte "eine gute Zukunft". Als nächsten Termin nannte Planner die Frühjahrskreisversammlung in Kleinschwand am Sonntag, 7. Mai. Die nächste Ausschusssitzung ist Anfang September.