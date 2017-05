Freizeit Waidhaus

Bereits vor stolzen 21 Jahren bekam das Paar den ersten Urenkel. Bei 21 Enkeln im Altern von 6 bis 45 Jahren ist das aber auch nichts Außergewöhnliches. Früh mit zupacken musste Gretl Binder als Älteste von sechs Geschwistern während der Kriegswirren in der elterlichen Landwirtschaft und im Haushalt. Der Vater fiel im Krieg, und die Mutter stand mit sechs unmündigen Kindern alleine da. Eine erste Arbeitsstelle fand sie als Kindermädchen in Regensburg. Als die eigenen Kinder groß genug waren, arbeitete sie als Bedienung in Altenhammer und dann viele Jahre im Gasthaus "Weißes Kreuz" in Waidhaus.Als leutselig und lustig ist Anton Binder in ganz Waidhaus bekannt und beliebt. So ist er längst zu einem echten Original geworden. Treu besuchte er viele Veranstaltungen im Grenzort. Zehn Jahre lang war er früher Chef der "Jugger", womit er das Faschingsbrauchtum in Waidhaus wiederbelebte. Geboren wurde er in Hermersdorf (Kreis Kaaden) im Sudetenland.Gleich nach der Schulzeit musste er zur Wehrmacht einrücken und kam zur Flak. Nach wenigen Monaten folgte 1945 in Bad Kreuznach die amerikanische Gefangenschaft. Dank "einiger Tricks" glückte noch im Oktober die Freilassung zusammen mit sechs Kameraden. Für alle sieben war jedoch Waidhaus Endstation. Bald wurde Baptist Zimmermann auf Binder aufmerksam. Er stellte ihn als Aushilfsfahrer für Holztransporte an. Damit war er Fuhrmann mit dem Pferdegespann und fuhr lange Jahre Holz für das Waidhauser Sägewerk. Danach half er beim Bau der großen Energieanlagen in Kainzmühle und auf der Rabenleite. Später ging es auf Montage nach München, Nürnberg, Luxemburg, Österreich und in die Schweiz.Dann startete eine ganz neue Zeit für das Ehepaar. Mit über 60 Jahren machten sich beide auf, um die Welt zu erkunden. Sie besuchten unter anderem Spanien, Griechenland, Italien und Amerika. Nun ist die große Familie der Mittelpunkt. Zumindest telefonisch hält sich das Jubelpaar auf dem Laufenden, was sich bei den vielen Enkeln und Urenkeln, sowie natürlich Kindern und Schwiegerkindern tut. Darüber hinaus ist das Kochen in großen Mengen bis heute die Leidenschaft von Gretl Binder geblieben. "Wenn die Kinder mit ihren Familien zu Besuch kommen, ist der Topf nie leer", lässt eine Tochter wissen. Oder die Jubilarin rufe rund herum und erkundige sich, ob nicht jemand Hunger habe.Bürgermeisterin Margit Kirzinger freute sich, an der besonderen Jubelhochzeit im Gasthaus "Römmererhäusl" teilnehmen zu können und übermittelte im Namen der gesamten Marktgemeinde die besten Glückwünsche.