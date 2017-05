Freizeit Waidhaus

04.05.2017

28

0 04.05.201728

Waidhaus/Eslarn. (fjo) Der Einschulungsjahrgang 1989 der Grundschulen Eslarn und Waidhaus traf sich am Wochenende zu einem ersten Klassentreffen. Der Jahrgang 1982/83 entschied sich für eine gemeinsame Veranstaltung. Das lange herbeigesehnte Wiedersehen fand großen Zuspruch. Zur Einstimmung führte die ehemalige Sekretärin, Monika Lang, die 39 Ex-Schüler durch das Waidhauser Schulgebäude. In den alten Klassenzimmern kamen sowohl bei den Eslarnern als auch bei den Waidhausern viele Erinnerungen und Anekdoten zur Sprache. Von Eslarner Seite ging es aufgrund des bestehenden Schulverbundes ab der 5. Klasse damals nach Waidhaus. Für die Eslarner war es hingegen der erste Besuch in der Waidhauser Schule. Anschließend wurde in der Waidhauser Pfarrkirche im Rahmen einer Andacht mit Pfarrer Georg Hartl an die verstorbenen Lehrer erinnert. Zur Freude ihrer Schüler folgte auch Christa Doyum, eine der Klassenleiterinnen der 7. bis 9. Klasse, der Einladung. Zur Überraschung der Anwesenden konnte sie den persönlichen Notenspiegel der letzten Schuljahre präsentieren. Bei einem hervorragenden Essen wurde die gemütliche Runde im Gasthaus Frölich in Pfrentsch weitergeführt. Dabei zeigte sich vor allem Eins: Nach all den Jahren versteht es der Jahrgang 1982/83 noch immer, feste zu feiern. Bild: fjo