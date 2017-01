Freizeit Waidhaus

Reichenau. (fjo) Nur einen Steinwurf von der Landesgrenze entfernt, fliegen seit Tagen die Stöcke. Allabendlich erleuchten Flutlichtstrahler die Eisfläche des zentral gelegenen Dorfweihers und das ganze Dorf kommt zum Feierabendsport.

"Das ist endlich einmal wieder ein Winter wie früher", freut sich Willi Winklmann samt Nachbarn. Zwischen 14 und 80 Jahren reicht as Altersspektrum der Eisstockschützen. Aus so ziemlich jedem Anwesen ist jemand dabei. Am Wochenende wurde es bisweilen sogar eng auf dem freigeräumten Areal. Sogar aus Moosbach, Waidhaus und Pfrentsch waren Schützen da. Glühwein, Tee und Schnaps wurde zum Aufwärmen, Aushalten und Stärken getrunken. Josef Spitzner und Josef Grötsch überprüften die Eisdicke un dräumten die Bahn frei. Für die Kinder richteten sie ein Areal zum Schlittschuhlaufen her.