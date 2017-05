Freizeit Waidhaus

17.05.2017

17

0 17.05.201717

(fjo) Vor Bürgermeisterin Margit Kirzinger gaben sich Franziska Martina Leeb aus Neusorg und Michael Planner das Jawort. Christian Schmucker und Johannes Hochwart aus Eslarn begleiteten mit ihren Gitarren die Trauung. Am Haupteingang erwarteten viele junge Leute die beim HPZ Irchenrieth beschäftigte Ergotherapeutin und den in Wiesau Informatik und Wirtschaft unterrichtenden Berufsschullehrer. Spalier standen die Tennisdamen des SV Neusorg um Vorsitzende Doris Lautenbacher sowie der Musikverein Waidhaus mit Chef Manfred Eberlein unter Leitung von Hermann Mack. Als Musiktalent ist der Bräutigam seit Jahren im Einsatz. Bei der Original Waidhauser Blasmusik gehörte er jahrelang zur Stammbesetzung und hilft immer noch gerne aus. Für "d' Woihauser Straßenmusikanten" gratulierte Markus Schwarz mit lautstarken Reimversen und betonte: "Schön, dass ihr euch getraut habt." Zur Hochzeitsfeier ging es ins "Römmererhäusl". Am Abend schloss sich eine große Sause im "Haus am Eck" an. Bild: dob