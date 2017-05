Freizeit Waidhaus

21.05.2017

(fjo) Das nagelneue Fitnessstudio unter freiem Himmel nimmt seit Freitagnachmittag Formen an. Der in Kürze für die breite Öffentlichkeit zur Verfügung stehende Fitnessbereich bietet zur Stärkung der Arm-, Bein-, Rücken- und Bauchmuskulatur verschiedene Trainingsmöglichkeiten an einer Mehrzweck- und Sprossenanlage sowie an mehreren Steps.

Auf Bildern am Gerät selbst oder über eine Trainings-App werden die verschiedenen Trainingsmöglichkeiten vorgestellt. Mehrere Sportler können mit Hilfe der App ihre Trainingserfolge messen und sich damit gegenseitig anspornen. Nicht nur die Jugendlichen sollen dadurch begeistert werden. Die Nutzung durch die Mitglieder der Sportvereine und auch der VHS wäre wünschenswert. Ein Hot-Spot sorgt für die Internetverbindung. Nicht nur auf der Liegewiese rund um das Badebecken kann künftig im Internet gesurft werden, auch im Vitalpark und auf dem Campingplatz wird dies möglich. Klassische Fitnessgeräte runden das Sportangebot ab und sind auch für Senioren geeignet. Ein Crosstrainer-Walker kann gleichzeitig von zwei Sportlern benutzt werden.Auf einem simulierten Fahrrad wird die Beinmuskulatur gefordert. Bei weiteren Geräten werden die Oberkörpermuskulaturen gestärkt. Arme, Schultern und der untere Rücken können durch spezielle Drehbewegungen gezielt trainiert werden. Die Anlage wird voraussichtlich ab Juli benutzbar. Ab dann kann der neue Vitalpark jeden Tag kostenlos während der Öffnungszeiten der Freizeitanlage in den Sommermonaten von 9 bis 22 Uhr besucht werden. Der Zugang befindet sich über den Haupteingang zur Freizeitanlage "Bäckeröd". Außerhalb der Badesaison ist beabsichtigt, den Vitalpark bei gutem Wetter bis in den November geöffnet zu halten.