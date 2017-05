Kultur Waidhaus

05.05.2017

Ausstellungen gibt es wie Sand am Meer. Was jedoch derzeit im Gemeindezentrum in Waidhaus aufgebaut wird, ist fast einzigartig.

Rund 100 Tafeln

(fjo) Der Heimatkundliche Arbeitskreis (HAK) hat mit den letzten Vorbereitungen für seine neueste Schau begonnen. Unter dem Slogan "Waidhauser Musikgeschichte(n)" präsentiert die Schar der Heimatkundler und Hobbyforscher in wenigen Tagen einen Überblick der vielfältigen musikalischen Gruppierungen der Marktgemeinde von damals bis heute.Allen voran schuftet Vorsitzender Andreas Ringholz seit Monaten an der Verwirklichung des Themas. Doch er konnte viele Mitstreiter für das Vorhaben, auch von außerhalb des HAK, gewinnen. Wer jedoch damit rechnet, dass die Ausstellung mit ein paar Bildern aus vergangenen Tagen und einer Abhandlung der Musikkapellen von einst und jetzt daherkommt, wird sein "blaues Wunder" erleben.An die 100 Tafeln dürften es werden, mit denen das Gemeindezentrum im Erdgeschoss und im ersten Stock bestückt ist. Seit jeher haftet der Grenzlandkommune der Ruf an: "Waidhaus ist Musik". Zu allen kulturellen und gesellschaftlichen Anlässen wurde und wird in der Marktgemeinde musiziert oder einfach nur zur Geselligkeit in den Gasthäusern "aufg'spült".Unter Mithilfe von Mitgliedern oder Angehörigen der zusammengestellten Musikgruppen entstand diese einzigartige Sammlung. Doch trotz der unglaublichen Masse besteht immer noch kein Anspruch auf Vollständigkeit. "Sollten Gruppen oder Musiker noch fehlen, so lag dies daran, dass uns kein Material sowie keine Informationen vorlagen", erklärt Ringholz.Durch die Lage an einer bedeutenden Verkehrsachse und der Nähe zu Böhmen kamen viele umherziehende Musikanten auch durch Waidhaus. Ihren Lebensunterhalt bestritten sie durch das Musizieren in Gasthäusern oder auf der Straße. Allerdings waren diese Wandermusiker natürlich ein Dorn im Auge der einheimischen Musiker. Anfang des 20. Jahrhunderts beschwerten sich diese über jene Musikgruppen mit bayerischen und böhmischen Spielern, die an Silvester von Haus zu Haus zogen, um das Neujahr anzublasen.Zwar mag aus Böhmen die Musik kommen, wie ein bekannter Titel lautet, doch der Vorsitzende geht einen Schritt weiter: "Aber in Waidhaus wird die Musik gelebt und sie lebt bestimmt noch sehr lange weiter." Ab Samstag, 20. Mai, kann sich jeder selbst ein Bild davon machen. Die Vernissage beginnt um 20 Uhr mit einem Begleitprogramm und viel Musik im großen Saal des Gemeindezentrums im Rathaus.